На YouTube популярность набирают
видеоролики с необычными способами для увеличения и подтяжки груди. Оказывается,
многие представительницы прекрасного пола в погоне за красотой идут на сомнительные
и смешные поступки.
На YouTube популярность набирают
видеоролики с необычными способами для увеличения и подтяжки груди. Оказывается,
многие представительницы прекрасного пола в погоне за красотой идут на сомнительные
и смешные поступки.
В
частности, видео одной из пользовательниць с ником Editorial Naturalbeauty556
уже собрал 7,7 миллионов просмотров. Она пообещала своим подписчицам, что их
грудь подтянется всего за пять дней, если они будут использовать зубную пасту.
В
своем ролике бьюти-блогерша показывает рецепт "чудодейственной" маски.
Она смешала яичный белок, муку, тертый огурец и зубную пасту. Затем она
предлагает намазать и помассировать грудь в течение трех-четырех минут,
передает The Sun.
Примечательно, что
некоторые пользовательницы пишут под подобными видео, что способ действительно
им помог. "Это то, что от нас скрывают пластические
хирурги", – написала одна из них.
В
свою очередь специалисты считают, чтобы все это не более, чем домыслы и
необходимо как можно скорее остановить наивных девушек в использовании
сомнительных лайфхаков. Так, лондонский пластический хирург Кристофер Инглфилд
высказался против этой тенденции. "Как и многие рекомендации в Сети, метод
использования вазелина и зубной пасты для увеличения груди – это онлайн-шарлатанство",
– заявил эксперт.