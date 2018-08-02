На YouTube популярность набирают видеоролики с необычными способами для увеличения и подтяжки груди. Оказывается, многие представительницы прекрасного пола в погоне за красотой идут на сомнительные и смешные поступки.

На YouTube популярность набираютвидеоролики с необычными способами для увеличения и подтяжки груди. Оказывается,многие представительницы прекрасного пола в погоне за красотой идут на сомнительныеи смешные поступки.частности, видео одной из пользовательниць с ником Editorial Naturalbeauty556уже собрал 7,7 миллионов просмотров. Она пообещала своим подписчицам, что ихгрудь подтянется всего за пять дней, если они будут использовать зубную пасту.своем ролике бьюти-блогерша показывает рецепт "чудодейственной" маски.Она смешала яичный белок, муку, тертый огурец и зубную пасту. Затем онапредлагает намазать и помассировать грудь в течение трех-четырех минут,передает The Sun.Примечательно, чтонекоторые пользовательницы пишут под подобными видео, что способ действительноим помог. "Это то, что от нас скрывают пластическиехирурги", – написала одна из них.свою очередь специалисты считают, чтобы все это не более, чем домыслы инеобходимо как можно скорее остановить наивных девушек в использованиисомнительных лайфхаков. Так, лондонский пластический хирург Кристофер Инглфилдвысказался против этой тенденции. "Как и многие рекомендации в Сети, методиспользования вазелина и зубной пасты для увеличения груди – это онлайн-шарлатанство",– заявил эксперт.