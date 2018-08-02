Тонкий намек на продолжение любимого сериала Сваты
получили поклонники от одного из главных героев. К размышлениям их подтолкнула
фотография Федора Добронравова в форме десантника.
Тонкий намек на продолжение любимого сериала "Сваты"
получили поклонники от одного из главных героев. К размышлениям их подтолкнула
фотография Федора Добронравова в форме десантника.
Снимок появился на странице известного российского артиста в
Instagram. Федор Добронравов напомнил, что 2 августа вся страна празднует День
ВДВ – и он не исключение.
Поклонники посчитали, что на фотографии Добронравов изображен
в роли своего героя из популярного сериала "Сваты" – Ивана Будько. Федор
в синем берете и тельняшке. "Десантник крепче стали и гранита. Десантник -
это мирный детский сон. Десантник – это армии элита! Всех с праздником ВДВ",
– гласит подпись под снимком.
Фанаты сериала решили, что таким образом Добронравов намекает:
"Сваты" скоро снова выйдут на экраны. "Федор. Это вы в сериале "Сваты?".
"Очень ждем продолжения сериала. Намек поняли", – пишут пользователи.
Ранее сообщалось, что выход на телеэкраны "Сватов-7" запланирован на
2019 год, сообщает Eg.ru.
Известно, что Федор Добронравов с детства много занимался
спортом – боксом, баскетболом, плаванием, имел второй взрослый разряд по
прыжкам в воду и трижды прыгал с парашютом. Службу проходил в Азербайджане. Федор
признается, что ВДВ привлекли его своей романтикой. И задолго до призыва он
твердо решил два года отдать "крылатой гвардии". Об армии у актера остались
самые теплые воспоминания.