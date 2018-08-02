Тонкий намек на продолжение любимого сериала Сваты получили поклонники от одного из главных героев. К размышлениям их подтолкнула фотография Федора Добронравова в форме десантника.

Тонкий намек на продолжение любимого сериала "Сваты"получили поклонники от одного из главных героев. К размышлениям их подтолкнулафотография Федора Добронравова в форме десантника.Снимок появился на странице известного российского артиста вInstagram. Федор Добронравов напомнил, что 2 августа вся страна празднует ДеньВДВ – и он не исключение.Поклонники посчитали, что на фотографии Добронравов изображенв роли своего героя из популярного сериала "Сваты" – Ивана Будько. Федорв синем берете и тельняшке. "Десантник крепче стали и гранита. Десантник -это мирный детский сон. Десантник – это армии элита! Всех с праздником ВДВ",– гласит подпись под снимком.Фанаты сериала решили, что таким образом Добронравов намекает:"Сваты" скоро снова выйдут на экраны. "Федор. Это вы в сериале "Сваты?"."Очень ждем продолжения сериала. Намек поняли", – пишут пользователи.Ранее сообщалось, что выход на телеэкраны "Сватов-7" запланирован на2019 год, сообщает Eg.ru.Известно, что Федор Добронравов с детства много занималсяспортом – боксом, баскетболом, плаванием, имел второй взрослый разряд попрыжкам в воду и трижды прыгал с парашютом. Службу проходил в Азербайджане. Федорпризнается, что ВДВ привлекли его своей романтикой. И задолго до призыва онтвердо решил два года отдать "крылатой гвардии". Об армии у актера осталисьсамые теплые воспоминания.