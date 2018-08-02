Полицейские проверяют, не причастны ли они к другим подобным преступлениям

Полицейские проверяют, не причастны ли они к другим подобным преступлениямВо Владимире за распространение наркотиков задержаны две девушки из Коврова, сообщает пресс-служба областного управления МВД.Внимание правоохранителей привлекли две девушки 26-ти и 23-х лет. Во время досмотра у них нашли 0,65 грамма наркотического средства. У них дома обнаружили еще 179,51 грамма синтетического наркотика.По данным полиции, эту партию «синтетики» девушки планировали сбыть через тайники– «закладки».Против сообщниц возбудили уголовное дело, полицейские проверяют, не причастны ли они к другим подобным преступлениям.