Государственная инспекция безопасности дорожного движения г. Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения...

В связи с подготовкой и проведением 4 августа 2018 года в городе Москве «Ночного велопарада» будет ограничено движение транспорта в центральной части города.С 17.00 4 августа будет ограничено движение на время сбора и старта колонны на Суворовской площади, а также с 23.00 до окончания мероприятия на Болотной площади.С 22:30 4 августа сотрудники Госавтоипекции г. Москвы ограничат движение транспорта по маршруту следования колонны велосипедистов: по Суворовской площади, Самотёчной и Садовой-Самотёчной улицам, Цветному, Петровскому, Страстному, Тверскому и Никитскому бульварам, по улицам Новый Арбат, Хамовнический Вал, Охотный Ряд и Моховой и Театральному проезду. Смоленской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей, Фрунзенской, Пречистенской и Кремлевской набережным, Новой площади и Старой площади, улице Варварке, Большому Москворецкому мосту, Болотной улице и Болотной площади.Открытие движения будет осуществляться по мере прохождения велоколонны.Государственная инспекция безопасности дорожного движения г. Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81