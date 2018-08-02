Не хотят работать до самой старости. Проект новой реформы по увеличению пенсионного возраста стал поводом для протестов по всей стране. Акция прошла и во Владимире. Проект закона, предложенный правительством, Госдума уже одобрила в первом чтении. Если закон будет принят, мужчины будут выходить на пенсию в 65, а женщины в 63 года. Либерал-демократы проголосовали против проекта. Почему - расскажем далее.

Не хотят работать до самой старости. Проект новой реформы по увеличению пенсионного возраста стал поводом для протестов по всей стране. Акция прошла и во Владимире. Проект закона, предложенный правительством, Госдума уже одобрила в первом чтении. Если закон будет принят, мужчины будут выходить на пенсию в 65, а женщины в 63 года. Либерал-демократы проголосовали против проекта. Почему - расскажем далее.Не хотят работать до самой старости. По данным опроса, который в 52 субъектах федерации еще в середине июня провел Левада центр, 89% населения против повышения пенсионного возраста. Специалисты центра опросили 1600 человек старше 18 лет – это жители городов и сел. Если проект закона будет принят - в результате мужчины будут выходить на пенсию в 65, а женщины в 63 года. Такое предложение вызвало волну неодобрения среди россиян. Но Госдума в первом чтении одобрила проект закона, предложенный правительством. Партия ЛДПР голосовала против. Либерал-демократы поясняют в стране действительно немало работающих пенсионеров. Но это должно быть личным выбором человека. Ведь возможность работать на пенсии зависит от профессии, здоровья человека и материальной необходимости. Лидер партии Владимир Жириновский считает, что если закон примут окончательно, то для большинства граждан пенсия сведётся к унылому и нищенскому существованию на закате жизни, а многие могут просто не дожить до пенсионного возраста.Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР: "У меня трудовой стаж 50 лет! Я, конечно, с удовольствием и дальше буду работать, но это единицы, а основная масса устали – тяжелые условия. Вода грязная, жилья нет. В бараках живут ещё некоторые. Это хуже, чем крепостное право. Поэтому ни одного голоса в поддержку этого закона!"Правительство объясняет необходимость повышения пенсионного возраста нехваткой денег в бюджете. Но, по мнению либерал-демократов, есть другие источники пополнения пенсионного фонда.Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР: "Верните деньги из-за рубежа – пять бюджетов! Вытащите целый бюджет из коррупции – шесть бюджетов! Из теневой экономики вытащите – семь бюджетов! Казначейские облигации Америки – мы стали отзывать деньги, а зачем мы вложили туда? Есть доход? Покажите – есть доход от того, что мы вложили млрд и млрд в казначейские бумаги США?! Нет!"По словам Владимира Жириновского, эти средства можно было бы вложить в нашу экономику и тогда бюджет страны был бы в разы больше.