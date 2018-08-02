Когда молодой политик Эммануэль Макрон стал президентом Пятой Республики, было очевидно, что ему предстоит выдержать серьезное давление со стороны мировых лидеров и французских политиков, оппонентов и единомышленников, СМИ и простых сограждан. Но вряд ли он предполагал, что удар может быть нанесен, как говорится, с тыла – во Франции и за ее пределами активно обсуждают личную жизнь главы государства, причем в свете его сексуальной ориентации.

Когда молодой политик Эммануэль Макрон стал президентом Пятой Республики, было очевидно, что ему предстоит выдержать серьезное давление со стороны мировых лидеров и французских политиков, оппонентов и единомышленников, СМИ и простых сограждан. Но вряд ли он предполагал, что удар может быть нанесен, как говорится, с тыла – во Франции и за ее пределами активно обсуждают личную жизнь главы государства, причем в свете его сексуальной ориентации.Когда молодой политик Эммануэль Макрон стал президентом ПятойРеспублики, было очевидно, что ему предстоит выдержать серьезное давление состороны мировых лидеров и французских политиков, оппонентов и единомышленников,СМИ и простых сограждан. Но вряд ли он предполагал, что удар может быть нанесен,как говорится, с тыла – во Франции и за ее пределами стали активно обсуждатьличную жизнь главы государства, причем в свете его сексуальной ориентации.Страсти вокруг "дела Беналлы" не отпускают Франциюуже пару недель. Скандал начался с публикации видео, на котором какой-томужчина в полицейском избивает демонстрантов во время митинга в Париже. Выяснилось,что запечатленный – советник по безопасности президента республики, который натот момент был замглавы администрации Макрона Александр Беналла.Несмотря на то, что глава государства буквально через парудней взял на себя ответственность за происшедшее, фактическое покрывание своегосотрудника не осталось незамеченным. Беналлу лишь на две недели отстранили отработы, чтобы затем перевести на новую должность. Обыватели и эксперты обратиливнимание и на то, что скандальный герой имеет чересчур большую зарплату, машинусо спецсигналом, квартиру и звание подполковника в свои 26 лет.На сегодняшний день Беналла уже не работает советникомМакрона, а его делом занимаются прокуратура и специальная комиссия парламента. Накалстрастей в этом деле такой, что законодатели даже выносили на голосование вопросо вотуме доверия правительству. Но благодаря большинству партии Макрона, кабминне был отправлен в отставку.Несмотря на это, дело Беналлы аукается главе французскойреспублике, причем, самым неожиданным образом. Еще когда скандал был в зародыше,нынешнему президенту припоминали его стремительный взлет на политический Олимп.Его биографию стали разбирать под микроскопом, и на этом фоне появилисьсообщения о нетрадиционной сексуальной ориентации Макрона и его любовной связис Беналлой. Дошло до того, что французский лидер был вынужден публичноопровергать это. Кстати, делает он это не впервые – в ходе предвыборнойкампании ему приходилось также отбрыкиваться от приписываемого"бойфренда".Однако проблема в том, что Макрону не верят. Говорят, что заотрицание. Впрочем, судя по всему, этим заявлениям простые французы не очень-тои верят. И проблема тут не в сексуальной ориентации главы Пятой республики, чьиграждане очень толерантно относятся к геям. Сегодня большинство французов досих пор верны традиционным семейным ценностям и вряд ли Макрон был бы выбранпрезидентом, соверши он каминг-аут. И именно поэтому он шел на выборы как добропорядочныйсемьянин, что позволило привлечь ему и часть женского электората. Сейчаснаселение страны, голосовавшее за него, чувствует себя обманутым. Если в итогестанет известно, что его брак – лишь ширма, то это нанесет неотразимый удар поего репутации, отмечает .Возможное вранье может стоить ему не только непереизбрания в2022 году, но и нынешнего поста. Не исключено, что гей-бомба под Макроном взорветсяуже после того, как он покинет пост главы государства. И это был бы, наверное, лучшийдля французского истеблишмента сценарий. Если же президента страны разоблачатраньше, то такого удара правящая политическая элита может уже не перенести,тогда все карты в руки получит Марин Ле Пен. А такого развития событий нынешние власть предержащиехотят меньше всего.