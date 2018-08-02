Когда молодой политик Эммануэль Макрон стал президентом Пятой Республики, было очевидно, что ему предстоит выдержать серьезное давление со стороны мировых лидеров и французских политиков, оппонентов и единомышленников, СМИ и простых сограждан. Но вряд ли он предполагал, что удар может быть нанесен, как говорится, с тыла – во Франции и за ее пределами активно обсуждают личную жизнь главы государства, причем в свете его сексуальной ориентации.
Когда молодой политик Эммануэль Макрон стал президентом Пятой Республики, было очевидно, что ему предстоит выдержать серьезное давление со стороны мировых лидеров и французских политиков, оппонентов и единомышленников, СМИ и простых сограждан. Но вряд ли он предполагал, что удар может быть нанесен, как говорится, с тыла – во Франции и за ее пределами активно обсуждают личную жизнь главы государства, причем в свете его сексуальной ориентации.
Когда молодой политик Эммануэль Макрон стал президентом Пятой
Республики, было очевидно, что ему предстоит выдержать серьезное давление со
стороны мировых лидеров и французских политиков, оппонентов и единомышленников,
СМИ и простых сограждан. Но вряд ли он предполагал, что удар может быть нанесен,
как говорится, с тыла – во Франции и за ее пределами стали активно обсуждать
личную жизнь главы государства, причем в свете его сексуальной ориентации.
Страсти вокруг "дела Беналлы" не отпускают Францию
уже пару недель. Скандал начался с публикации видео, на котором какой-то
мужчина в полицейском избивает демонстрантов во время митинга в Париже. Выяснилось,
что запечатленный – советник по безопасности президента республики, который на
тот момент был замглавы администрации Макрона Александр Беналла.
Несмотря на то, что глава государства буквально через пару
дней взял на себя ответственность за происшедшее, фактическое покрывание своего
сотрудника не осталось незамеченным. Беналлу лишь на две недели отстранили от
работы, чтобы затем перевести на новую должность. Обыватели и эксперты обратили
внимание и на то, что скандальный герой имеет чересчур большую зарплату, машину
со спецсигналом, квартиру и звание подполковника в свои 26 лет.
На сегодняшний день Беналла уже не работает советником
Макрона, а его делом занимаются прокуратура и специальная комиссия парламента. Накал
страстей в этом деле такой, что законодатели даже выносили на голосование вопрос
о вотуме доверия правительству. Но благодаря большинству партии Макрона, кабмин
не был отправлен в отставку.
Несмотря на это, дело Беналлы аукается главе французской
республике, причем, самым неожиданным образом. Еще когда скандал был в зародыше,
нынешнему президенту припоминали его стремительный взлет на политический Олимп.
Его биографию стали разбирать под микроскопом, и на этом фоне появились
сообщения о нетрадиционной сексуальной ориентации Макрона и его любовной связи
с Беналлой. Дошло до того, что французский лидер был вынужден публично
опровергать это. Кстати, делает он это не впервые – в ходе предвыборной
кампании ему приходилось также отбрыкиваться от приписываемого
"бойфренда".
Однако проблема в том, что Макрону не верят. Говорят, что за
отрицание. Впрочем, судя по всему, этим заявлениям простые французы не очень-то
и верят. И проблема тут не в сексуальной ориентации главы Пятой республики, чьи
граждане очень толерантно относятся к геям. Сегодня большинство французов до
сих пор верны традиционным семейным ценностям и вряд ли Макрон был бы выбран
президентом, соверши он каминг-аут. И именно поэтому он шел на выборы как добропорядочный
семьянин, что позволило привлечь ему и часть женского электората. Сейчас
население страны, голосовавшее за него, чувствует себя обманутым. Если в итоге
станет известно, что его брак – лишь ширма, то это нанесет неотразимый удар по
его репутации, отмечает .
Возможное вранье может стоить ему не только непереизбрания в
2022 году, но и нынешнего поста. Не исключено, что гей-бомба под Макроном взорвется
уже после того, как он покинет пост главы государства. И это был бы, наверное, лучший
для французского истеблишмента сценарий. Если же президента страны разоблачат
раньше, то такого удара правящая политическая элита может уже не перенести,
тогда все карты в руки получит Марин Ле Пен. А такого развития событий нынешние власть предержащие
хотят меньше всего.