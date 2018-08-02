Ведущая шоу Давай поженимся! Лариса Гузеева осваивает новые технологии. Звезда применяет различные фильтры к собственным снимкам и выкладывает их в соцсети.

Ведущая шоу "Давай поженимся!"Лариса Гузеева осваивает новые технологии. Звезда применяет различные фильтры ксобственным снимкам и выкладывает их в соцсети.Гузеева славится отличнымчувством юмора и сарказмом. Своими ироничными и безжалостными в своейправдивости высказываниями она сделала себе карьеру на телевидении. Свой талантведущая использует не только применительно к героям программы – часто в личноммикроблоге она шутит сама над собой.В своем Instagram Гузеева опубликовалапару снимков из гримерной. Звезда, как говорится, при полном параде ожидает вызована съемочную площадку. Лариса выглядит очень серьезной и сосредоточенной нафото. Однако в комментариях ведущая отметила, что солидное выражение лица – это всеголишь попытка войти в роль: "Перемудрила с лицом – аж самой смешно!🙄(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".Поклонники оценили самоирониютелезвезды, многие отметили, что 59-летняя Гузеева выглядит ничуть не хужемолоденьких артисток. "Самая красиваяженщина России! все остальные сзади!!", "Ваши цвета, Лариса,замечательный наряд, браво!", "Пиджачок красивый и покрой интересный! Самато Царица!!😊👌👗👄👍", – хвалили Ларису интернет-обыватели.Отметим, что были и те, кторешил дать Гузевой несколько модных советов. Ведущей предложили сменитьприческу и выбирать более солидный наряд, скрывающий лишний вес. "Лицо вшедевральной примудрости, а прическа обиделась, Вам нужен каскад, подстригитесь,пожалуйста...", "Лариса, а если вам лоб как то прикрыт, очень высокий", "Лариса,Вы очень красивая!❤Ну где же Вашистилисты?!Почему все наряды как халат???", "Лариса , милая Вам пойдеттемно синий с белым наряд ! Попробуйте это всем идет ! Он скрадывает полноту!","Лариса, лицо у Вас очень красивое , а на голове беспорядок !" – писаликритически настроенные подписчики.