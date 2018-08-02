Ведущая шоу Давай поженимся!
Лариса Гузеева осваивает новые технологии. Звезда применяет различные фильтры к
собственным снимкам и выкладывает их в соцсети.
Ведущая шоу "Давай поженимся!"
Лариса Гузеева осваивает новые технологии. Звезда применяет различные фильтры к
собственным снимкам и выкладывает их в соцсети.
Гузеева славится отличным
чувством юмора и сарказмом. Своими ироничными и безжалостными в своей
правдивости высказываниями она сделала себе карьеру на телевидении. Свой талант
ведущая использует не только применительно к героям программы – часто в личном
микроблоге она шутит сама над собой.
В своем Instagram Гузеева опубликовала
пару снимков из гримерной. Звезда, как говорится, при полном параде ожидает вызова
на съемочную площадку. Лариса выглядит очень серьезной и сосредоточенной на
фото. Однако в комментариях ведущая отметила, что солидное выражение лица – это всего
лишь попытка войти в роль: "Перемудрила с лицом – аж самой смешно!🙄(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".
Поклонники оценили самоиронию
телезвезды, многие отметили, что 59-летняя Гузеева выглядит ничуть не хуже
молоденьких артисток. "Самая красивая
женщина России! все остальные сзади!!", "Ваши цвета, Лариса,
замечательный наряд, браво!", "Пиджачок красивый и покрой интересный! Сама
то Царица!!😊👌👗👄👍", – хвалили Ларису интернет-обыватели.
Отметим, что были и те, кто
решил дать Гузевой несколько модных советов. Ведущей предложили сменить
прическу и выбирать более солидный наряд, скрывающий лишний вес. "Лицо в
шедевральной примудрости, а прическа обиделась, Вам нужен каскад, подстригитесь,
пожалуйста...", "Лариса, а если вам лоб как то прикрыт, очень высокий", "Лариса,
Вы очень красивая!❤Ну где же Ваши
стилисты?!Почему все наряды как халат???", "Лариса , милая Вам пойдет
темно синий с белым наряд ! Попробуйте это всем идет ! Он скрадывает полноту!",
"Лариса, лицо у Вас очень красивое , а на голове беспорядок !" – писали
критически настроенные подписчики.