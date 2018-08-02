Заслуженный артист России Юрий Мартынов скончался 2 августа в возрасте 84 лет в своей квартире в Москве. Он умер от остановки сердца.

Заслуженный артист России Юрий Мартыновскончался 2 августа в возрасте 84 лет в своей квартире вМоскве. Он умер от остановки сердца.Соболезнованияв связи с кончиной актера выразили в Государственном театре киноактера, где онслужил с 1960 года. Там отметили, что "природныеданные и артистический темперамент вкупе с силой характера помогли ЮриюФедоровичу создать потрясающие образы в кинофильмах".В театредобавили, что артиста отличали требовательность к себе и верность любимойпрофессии. "Выражаем искренние соболезнования близким и родным, друзьям иколлегам Юрия Мартынова", – цитирует директора театра Сурена Шаумянапресс-служба учреждения культуры.Заслуженная артисткаРоссии Инна Выходцева, которая училась с актером на параллельных курсах воВГИКе, назвала его уход большой трагедией и призналась, что очень скорбит понему. "Невозможнопривыкнуть к тому, что мы все уходим… Он был замечательным актером и человеком.Отличный семьянин, любил только одну женщину… У него прекрасные сыновья ивнуки", – передает слова Выходцевой RT.В свою очередь актери режиссер Анатолий Яббаров признался, что для него смерть Юрия Мартынова –большая утрата. "После смерти супруги он замкнулся. Был прекрасным человеком,обязательным, честным, порядочным. Его все любили. В театре называли борцом заправду. Он был предельно предан театру, искусству", – отметил Яббаров.Коллега и друг, актерНиколай Сморчков рассказал о том, что с Мартыновым они познакомились оченьдавно. По его словам, им вместе посчастливилосьбыть во многих экспедициях. "Никогда не было ссор! Это поразительный былчеловек… Милый, добрый, оченьчестный... Он был ближе, чем брат", – цитирует артиста РЕН ТВ.Юрий Мартынов сыграл в120 фильмах, среди которых "Жестокий романс", "Вокзал длядвоих", "Тени исчезают в полдень", "Неуловимыемстители", "Тот самый Мюнхгаузен", "Судьба","Вечный зов", "Дело было в Пенькове" и другие.