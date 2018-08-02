Боевики, организовавшие теракт в метро Санкт-Петербурга в 2017 году, готовили три взрыва. Сработала лишь одна из бомб. Следственный комитет предъявил обвинение участникам преступной группировки.

Боевики, организовавшие теракт в метро Санкт-Петербурга в2017 году, готовили три взрыва. Сработалалишь одна из бомб. Следственный комитет предъявил обвинение участникампреступной группировки.Организаторы взрыва в метро Санкт-Петербурга в апреле прошлогогода – члены террористической группы, созданной в Сирии. Ее руководитель -уроженец Киргизии Сирожидин Мухтаров. По делу проходят 11 участниковгруппировки, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко. Онаотметила, что предварительно следствие завершено."Обвиняемые изготовили три взрывных устройства.Террорист-смертник Акбаржон Джалилов, согласно общему плану и отведенной емуроли, изготовил два взрывных устройства, после чего незаконно пронес их натерриторию Петербургского метрополитена", – сказала Петренко.3 апреля Джалилов установил одну из бомб на платформестанции "Площадь Восстания". Ее предполагалось активироватьдистанционно. Однако взрывное устройство не сработало – как отметили в СК,"вследствие конструктивных недостатков". Бомбу обнаружили стражи порядкаи приняли меры по обезвреживанию.Однако у Джалилова было при себе второе взрывное устройство.Террорист сел в вагон поезда и привел в действие бомбу на перегоне междустанциями "Сенная площадь" и "Технологический Институт – 1". Погибли 15 человек, 67 получили ранения.Была и третья бомба. За сутки до теракта Акбаржон Джалиловпередал своему подельнику Мухаммадюсуфу Эрматову компоненты взрывногоустройства. Эрматов вместе с другими боевиками бомбусобрал, но применить не успел – их задержали спецслужбы, взрывное устройствообезвредили и изъяли, сообщили в СК "Интерфаксу".11 участникам группировки предъявлены обвинения взависимости от роли каждого в кровавом деле: организация террористическогосообщества, содействие террористической деятельности, теракт, незаконный обороторужия и взрывных устройств.