Боевики, организовавшие теракт в метро Санкт-Петербурга в
2017 году, готовили три взрыва. Сработала
лишь одна из бомб. Следственный комитет предъявил обвинение участникам
преступной группировки.
Боевики, организовавшие теракт в метро Санкт-Петербурга в
2017 году, готовили три взрыва. Сработала
лишь одна из бомб. Следственный комитет предъявил обвинение участникам
преступной группировки.
Организаторы взрыва в метро Санкт-Петербурга в апреле прошлого
года – члены террористической группы, созданной в Сирии. Ее руководитель -
уроженец Киргизии Сирожидин Мухтаров. По делу проходят 11 участников
группировки, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко. Она
отметила, что предварительно следствие завершено.
"Обвиняемые изготовили три взрывных устройства.
Террорист-смертник Акбаржон Джалилов, согласно общему плану и отведенной ему
роли, изготовил два взрывных устройства, после чего незаконно пронес их на
территорию Петербургского метрополитена", – сказала Петренко.
3 апреля Джалилов установил одну из бомб на платформе
станции "Площадь Восстания". Ее предполагалось активировать
дистанционно. Однако взрывное устройство не сработало – как отметили в СК,
"вследствие конструктивных недостатков". Бомбу обнаружили стражи порядка
и приняли меры по обезвреживанию.
Однако у Джалилова было при себе второе взрывное устройство.
Террорист сел в вагон поезда и привел в действие бомбу на перегоне между
станциями "Сенная площадь" и "Технологический Институт – 1". Погибли 15 человек, 67 получили ранения.
Была и третья бомба. За сутки до теракта Акбаржон Джалилов
передал своему подельнику Мухаммадюсуфу Эрматову компоненты взрывного
устройства. Эрматов вместе с другими боевиками бомбу
собрал, но применить не успел – их задержали спецслужбы, взрывное устройство
обезвредили и изъяли, сообщили в СК "Интерфаксу".
11 участникам группировки предъявлены обвинения в
зависимости от роли каждого в кровавом деле: организация террористического
сообщества, содействие террористической деятельности, теракт, незаконный оборот
оружия и взрывных устройств.