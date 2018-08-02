Курдский математик Каучер Биркар потерял престижную Филдсовскую медаль, которую украли сразу после ее вручения на международном конгрессе в Рио-де-Жанейро.

Курдский математик Каучер Биркар потерял престижную Филдсовскую медаль, которую украли сразу после ее вручения на международном конгрессе в Рио-де-Жанейро.Медаль из 14-каратного золота является частью Филдсовской премии (самая престижная награда в математике); она вручается один раз в четыре года на международном математическом конгрессе нескольким молодым математикам не старше 40 лет, сообщает РИА Новости.40-летний Биркар занимается исследованием многомерных моделей в алгебраической геометрии. По происхождению он курд, но имеет гражданство Великобритании.Полиция начала розыск медали, которая лежала в дипломате Биркара. Бразильские газеты пишут, что уже удалось личность предполагаемого похитителя медали, стоимость которой составляет около 4,1 тысячи долларов.