Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые отреагировал на информацию о перенесенном инсульте. Он прокомментировал свое здоровье во время проверки уборки зерновых культур в Минском районе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые отреагировал на информацию о перенесенном инсульте. Он прокомментировал свое здоровье во время проверки уборки зерновых культур в Минском районе.Лукашенко с юмором воспринял информацию о своей болезни и госпитализации.Обращаясь к чиновнику с поручением, он сказал: "В будущем году мне доложишь. Ты же доживешь до будущего года? Ты особо не зарекайся, а то меня похоронили сутки назад и тебя могут похоронить".Кроме того, белорусский президент не оставил без внимания слухи о своем двойнике, передает телеканал ОНТ. "Еще говорят, что у меня двойник работает", – пошутил он, отвечая на вопрос журналиста.Информация дополняется.