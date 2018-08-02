МИД Турции выразил решительный протест относительно объявленных американским Минфином санкций против двух турецких министров и призвал США отказаться от этого неправильного решения.

МИД Турции выразил решительный протест относительно объявленных американским Минфином санкций против двух турецких министров и призвал США отказаться от этого "неправильного решения".Санкции против Турции были введены в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона. По мнению американцев, ведущую роль в его задержании и аресте играли министр юстиции и министр внутренних дел Турции. В итоге были заморожены все их счета и активы, находящиеся в юрисдикции США, сообщает ТАСС.В заявлении Госдепа США говорилось, что, по мнению президента Трампа, эти санкции являются "подобающими действиями".Американский пастор находится в Турции с 2016 года; его обвиняют в пособничестве террористической организации, которая была причастна к государственному перевороту. Пастор же все это отрицает, называя обвинения "отвратительными".В свою очередь МИД Турции заявил, что действия США нельзя объяснить с точки зрения законных и правовых принципов и что "такая агрессивная позиция, которая не служит чьим-либо интересам, незамедлительно получит ответ".Попытка военного переворота в Турции в 2016 году закончилась неудачей оппозиции: законный президент Реджеп Эрдоган сохранил свою власть. Часть мятежников была уничтожена, несколько человек бежали. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, в результате столкновений погибли 250 человек, более двух тысяч получили ранения.В ходе последующих чисток в стране были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих, в том числе военных. Власти Турции обвиняют в причастности к попытке госпереворота сторонников Фетхуллаха Гюлена. Сам проповедник, живущий в США, осудил действия мятежников и отверг обвинения в свой адрес.