Дочь прославленного артиста Спартака Мишулина Карина сказала, что ради интересной роли готова играть даже с Тимуром Еремеевым, своим самопровозглашенным братом. Актриса пояснила, что будет терпеть его на работе, а вне съемочного процесса просто не общаться.

Дочь прославленного артиста Спартака Мишулина Карина сказала, что ради интересной роли готова играть даже с Тимуром Еремеевым, своим самопровозглашенным братом. Актриса пояснила, что будет терпеть его на работе, а вне съемочного процесса просто не общаться.Ранее Карина Мишулина призналась, что из-за скандальных разборок с Тимуром Еремеевым лишилась работы. Однако сейчас ситуация изменилась. Карине предложили новую роль. "Это комедия с очень интересным сюжетом, который переплетается с городской жизнью и деревенской. Моя героиня живет в деревне. Для меня эта роль – новая, потому что до этого я играла гламурных женщин", – сообщила Карина.Ради интересной работы Мишулина даже согласна работать с Тимуром Еремеевым, если так случится и они окажутся вместе на съемочной площадке. "Если будет интересный проект и хорошая роль, то, наверное, глупо будет от нее отказываться. Не всегда, к сожалению, мы работаем с теми, кто нам нравится. Поэтому, если такое случится, что нам предложат быть вместе в кадре, я буду просто выполнять свою работу и отключаться от всего. Но за кадром этот человек для меня не будет существовать, никакого общения с ним у меня быть не может и не будет никогда", – цитирует Мишулину .Ранее актриса рассказала, что сейчас у нее есть все доказательства и документы, подтверждающие, что Еремеев самозванец. "Я прекратила ходить на шоу в тот момент, когда поняла, что, к сожалению, люди не хотят слышать правду. Что люди слышат вранье, когда им показывают какие-то фальсифицированные бумажки и рассказывают про нашу семью такое, что даже страшно – они почему-то этому верят. А когда мы приходим с документами, этому не верит никто", – пожаловалась актриса.