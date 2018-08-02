28-летний актер Аристарх Венес дал откровенное интервью. Артист прокомментировал слухи о романе с 49-летней Эвелиной Бледанс.

28-летний актер Аристарх Венес дал откровенное интервью. Артист прокомментировал слухи о романе с 49-летней Эвелиной Бледанс.Месяц назад появилась информация о том, будто Эвелина Бледанс закрутила роман с коллегой по кинематографическому цеху Аристархом Венесом. Интересно, что актер на 21 год моложе. По слухам, Аристарх и Эвелина сблизились, играя в одном спектакле "Нелетная погода, или Брачный сезон у пингвинов".Чтобы прояснить ситуацию, журналисты взяли интервью у Аристарха Венеса. Тот расставил все точки над i. "У нас нет романтических отношений, да и не было. Я думаю, что Эвелина просто решила заинтриговать зрителей. Не знаю, зачем ей это надо. Но мы действительно дружим, общаемся..." – цитирует Аристарха Венеса .Актер высказал уверенность, что дружба между мужчиной и женщиной существует. Я ценю и уважаю дружбу между мужчиной и женщиной. И это могут быть удивительно светлые отношения", – убежден актер.Кстати, по признанию Аристарха, друзей у него мало и к ним он относится крайне серьезно. "Друг – это тот, кто ради тебя отдаст последнее. Таких людей априори мало, я ценю их. И прощаю друзей и подруг, даже если иногда они делают глупости или, скажем мягче, совершают странные, с моей точки зрения, поступки", – рассказал Венес.Что касается его личной жизни, то Аристарх совершенно свободен. Артист сообщил, что у него очень сложный характер, он может быть на публике общительным и открытым, но на самом деле он совершенно другой – закрытый и с минимумом друзей. "Ну а девушкам со мной просто караул! Не представляю, как меня можно выдержать", – заключил Аристарх.