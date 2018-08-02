Любовь к собакам сделала из 48-летнего жителя
американского города Вест‐Бенд в штате Висконсин инвалида. Грег Мантейфель
лишился рук, ног и носа из‐за попадания инфекции в его организм после близкого
контакта с домашним питомцем.
Любовь к собакам сделала из 48-летнего жителя
американского города Вест‐Бенд в штате Висконсин инвалида. Грег Мантейфель
лишился рук, ног и носа из‐за попадания инфекции в его организм после близкого
контакта с домашним питомцем.
Пациент находится в больнице с июня. Сначала врачи
думали, что он болен гриппом. Затем в его крови были найдены опасные бактерии рода Capnocytophaga, которые размножаются в
слюне собак.
Грег Мантейфель занимался этими
животными много лет. Однажды супруга заметила на его теле огромные
синяки. Позже выяснилось, что у мужчины прогрессирует
болезнь.
Именно она вызвала уменьшение кровяного давления,
из-за чего ткани американца начали постепенно отмирать, передает телеканал.
Его тело покрылось гангреной. Вскоре Грегу пришлось ампутировать ноги и руки до середины предплечья.
Из-за собачьих слюней американцу даже удалили нос, пострадали и
другие лицевые части. Примечательно, что 99% людей никогда не сталкиваются с
подобными проблемами из-за бактерий Capnocytophaga. Вирусологи охарактеризовали
случай с Грегом как "чистую случайность".
Ранее ноги из-за депиляции лишилась 43-летняя британка
Таня Черножуков. Женщина оставила на коже небольшой порез, а вскоре в этом
месте из-за попавшей инфекции началась гангрена, и в результате конечность
пришлось ампутировать.