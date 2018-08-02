Любовь к собакам сделала из 48-летнего жителя американского города Вест‐Бенд в штате Висконсин инвалида. Грег Мантейфель лишился рук, ног и носа из‐за попадания инфекции в его организм после близкого контакта с домашним питомцем.

Любовь к собакам сделала из 48-летнего жителяамериканского города Вест‐Бенд в штате Висконсин инвалида. Грег Мантейфельлишился рук, ног и носа из‐за попадания инфекции в его организм после близкогоконтакта с домашним питомцем.Пациент находится в больнице с июня. Сначала врачидумали, что он болен гриппом. Затем в его крови были найдены опасные бактерии рода Capnocytophaga, которые размножаются вслюне собак.Грег Мантейфель занимался этимиживотными много лет. Однажды супруга заметила на его теле огромныесиняки. Позже выяснилось, что у мужчины прогрессируетболезнь.Именно она вызвала уменьшение кровяного давления,из-за чего ткани американца начали постепенно отмирать, передает телеканал.Его тело покрылось гангреной. Вскоре Грегу пришлось ампутировать ноги и руки до середины предплечья.Из-за собачьих слюней американцу даже удалили нос, пострадали идругие лицевые части. Примечательно, что 99% людей никогда не сталкиваются сподобными проблемами из-за бактерий Capnocytophaga. Вирусологи охарактеризовалислучай с Грегом как "чистую случайность".Ранее ноги из-за депиляции лишилась 43-летняя британкаТаня Черножуков. Женщина оставила на коже небольшой порез, а вскоре в этомместе из-за попавшей инфекции началась гангрена, и в результате конечностьпришлось ампутировать.