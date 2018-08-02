Российские субъекты Федерации получат дотации на развитие современных технологий. Об этом заявил секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак. Он участвовал в первом заседании Совета по развитию цифровой экономики при Сенате.

Российские субъекты Федерации получат дотации на развитие современных технологий. Об этом заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Он участвовал в первом заседании Совета по развитию цифровой экономики при Сенате.Встреча прошла в городе Гусев Калининградской области. По словам Турчака, регионам предстоит создать "дорожные карты" по цифровизации государственного управления.Кроме того, планируется организовать бесплатное дистанционное обучение россиян, чтобы каждый житель страны умел пользоваться электронными госуслугами, телемедициной, банковскими и другими услугами. Будет создан и рейтинг цифровизации регионов.Курировать цифровое развитие страны будет замглавы Минсвязи Евгений Кисляков, передает телеканал "Россия 24".