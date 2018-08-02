Небезопасная остановка. Жители Заклязьменского пожаловались на то, что боятся выходить из автобусов. Из-за того, что в их микрорайоне остановка не имеет явных очертаний - по ней частенько ездят автомобилисты. Даже в момент высадки пассажиров. Когда остановка приобретёт нормальный вид - выяснял Александр Инин.

Небезопасная остановка. Жители Заклязьменского пожаловались на то, что боятся выходить из автобусов. Из-за того, что в их микрорайоне остановка не имеет явных очертаний - по ней частенько ездят автомобилисты. Даже в момент высадки пассажиров. Когда остановка приобретёт нормальный вид - выяснял Александр Инин.(мкрн. Заклязьменский)Эти люди живут в Заклязьменском по 30-40 лет. И утверждают, что остановка при въезде в микрорайон со стороны Владимира никогда не была удобной для пассажиров.Виктор Платов, житель микрорайона: "Автобус подъезжает, даже, бывает, нельзя выйти из автобуса. Стоят частные машины, которые приезжают в магазин. Ну, неудобство какое-то".А всё потому, что здесь нет чётких границ тротуара. Бордюра в пределах остановочного пункта тоже не видно, поэтому даже в момент высадки пассажиров - частные машины стремятся проехать справа от автобуса. Получается, людей высаживают на остановку, а по ней едут автомобили.Вера Юфимук, жительница микрорайона: Я выходила, ступила на ступеньку. Меня сзади схватили, потому что мимо меня пронеслась машина на полном ходу.- Второй случай ещё. Сбивали ребёнка. Я видела. Мальчик выскочил - мимо него пронеслась машина.- У ребёнка выхватило ранец, ну, сорвало с него.Даже в момент съёмки частники занимали остановку общественного транспорта. Но увидев телекамеру, тут же уезжали. По правилам, это нарушение и за него полагается штраф в тысячу рублей. Парковаться автомобилисты могут только за 15 метров от знака остановки городского автотранспорта. Этот водитель расстояние вроде бы учёл, но пассажирам всё равно создал неудобства. За его микроавтобусом приближающегося общественного транспорта не видно.- Вы встали и загородили?- Я уезжаю!- А почему Вы здесь встали?- Ищу адрес.В ГИБДД нам пока не смогли подтвердить, что в зоне данного остановочного пункта фиксировались наезды на пешеходов. Что касается самой остановки, официальный представитель мэрии заявил, что его будут дооборудовать.Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ: Работы стоят в плане Управления ЖКХ.- Дооборудовать - это что значит?- Это значит сделать удобную площадку для посадки и высадки пассажиров, и установить навес от осадков.Будет ли площадка для посадки и высадки пассажиров выше проезжей части, как хотят жители, Карпилович не уточнил. Он только сказал, что она будет удобной, и сделают её по нормативу. Когда именно - неизвестно. Представитель мэрии дал понять, что у людей, монтирующих остановки, в приоритете 27 автобусный маршрут. Он существенно меняется и надо срочно делать новые остановки, в частности, на улице Тракторной. Потом, видимо, уделят внимание и остановке в микрорайоне Заклязьменский.