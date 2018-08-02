Отдельную фазу в режиме работы светофора предусмотрят для поворота налево с федеральной трассы

Отдельную фазу в режиме работы светофора предусмотрят для поворота налево с федеральной трассыНа повороте с федеральной трассы М7 к микрорайону Веризино во Владимимре устанавливают светофоры, сообщают очевидцы.Ранее местные жители жаловались, что им приходится делать «крюк» в 2 км, чтобы доехать до микрорайона. Когда на трассе начался ремонт, проблема усугубилась, время в дороге значительно увеличилась.«Предполагается, что новые светофоры заработают уже в конце недели. В мэрии подчеркивают, что новые светофоры - временные. Они будут работать до тех пор, пока строители не оборудуют новую развязку в районе Торгового дома "Идеал". Эти работы планируется завершить до конца 2019 года», - пишет издание