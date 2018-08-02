Оперативники УНК регионального УМВД во взаимодействии с сотрудниками Управления ФСБ области изъяли у задержанных 180 граммов «синтетики».

24 июля текущего года на территории города Владимира оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД во взаимодействии с сотрудниками Управления ФСБ области задержали 26-ти и 23-летнюю уроженок города Коврова, подозреваемых в незаконном обороте запрещенных веществ.В ходе личного досмотра задержанных правоохранители обнаружили у сообщниц 0,65 грамма наркотического средства.В ходе обыска квартиры одной из фигуранток, расположенной в городе Владимире, оперативники изъяли еще 179,51 грамма синтетического наркотика, что подтвердили результаты проведенной экспертизы.Партию «синтетики» злоумышленницы планировали сбыть на территории города Владимира и города Корова через систему тайников – «закладок».В настоящее время в отношении 26-ти и 23-летней девушек возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).Полицейские устанавливают каналы приобретения фигурантками запрещенных веществ, проводится проверка их причастности к ранее совершенным преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.