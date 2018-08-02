Согласно результатам исследования, изъятый материал является наркотическим средством – амфетамином, общей массой около 600 граммов...

В ходе патрулирования территории сотрудники отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Косино-Ухтомский задержали 22-летного молодого человека по подозрению в попытке сбыта около 600 граммов амфетамина.Сотрудники полиции на Красковской улице для проверки остановили автомашину такси. В салоне транспортного средства находился пассажир, который заметно нервничал. В ходе осмотра его рюкзака полицейские обнаружили сверток с веществом неизвестного происхождения. Мужчина не смог пояснить, что это за вещество.Согласно результатам исследования, изъятый материал является наркотическим средством – амфетамином, общей массой около 600 граммов. Установлено, что данный наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.В ходе обыска в квартире подозреваемого было изъято 44 полимерных пакета и 45 свертков с неизвестным веществом, резиновые перчатки, липкая лента, респираторы, электронные весы, а также предмет, похожий на пистолет, черного цвета. Изъятое направлено на экспертизу.Следствием ОМВД России по району Косино-Ухтомский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73