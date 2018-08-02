Необычная форма пальцев на ногах герцогини Сассекской
привела экспертов к неожиданным выводам. Они решили, что лидерские качества
Меган Маркл угрожают ее браку с принцем Гарри.
Необычная форма пальцев на ногах герцогини Сассекской
привела экспертов к неожиданным выводам. Они решили, что лидерские качества
Меган Маркл угрожают ее браку с принцем Гарри.
Ступни звезды сериала "Форс-мажоры", а ныне
супруги принца Гарри, стали предметом бурного обсуждения в Сети. Внимание
привлекли вторые пальцы на ногах герцогини Сассекской, которые пользователи
называют странными и даже уродливыми.
В обсуждение включились и эксперты. Они разъяснили
обеспокоенным комментаторам, что удлиненные пальцы – признак ярко выраженных
лидерских качеств. Доктор Иоланда Рагланд утверждает, что герцогиня Сассекская
будет доминировать в браке с принцем Гарри – а это может привести к серьезным
проблемам в будущем.
По мнению специалистов, удлиненный второй палец также
говорит о том, что Меган весьма темпераментна. Тем не менее, она умеет на людях
держать эмоции под контролем. А укороченный большой палец на ноге говорит о
том, что герцогиня может успешно справляться сразу с несколькими задачами.
Не обошли вниманием эксперты и другие пальцы на ногах бывшей
актрисы. По некоторым признакам они определили, что герцогиня обладает отличным
чувством юмора, всегда может подставить плечо в трудную минуту – и при этом очень
чувствительна к критике. В целом же Маркл из тех людей, которых сложно
принудить сделать то, что им не по душе, пишет The Sun.