Необычная форма пальцев на ногах герцогини Сассекской привела экспертов к неожиданным выводам. Они решили, что лидерские качества Меган Маркл угрожают ее браку с принцем Гарри.

Необычная форма пальцев на ногах герцогини Сассекскойпривела экспертов к неожиданным выводам. Они решили, что лидерские качестваМеган Маркл угрожают ее браку с принцем Гарри.Ступни звезды сериала "Форс-мажоры", а нынесупруги принца Гарри, стали предметом бурного обсуждения в Сети. Вниманиепривлекли вторые пальцы на ногах герцогини Сассекской, которые пользователиназывают странными и даже уродливыми.В обсуждение включились и эксперты. Они разъяснилиобеспокоенным комментаторам, что удлиненные пальцы – признак ярко выраженныхлидерских качеств. Доктор Иоланда Рагланд утверждает, что герцогиня Сассекскаябудет доминировать в браке с принцем Гарри – а это может привести к серьезнымпроблемам в будущем.По мнению специалистов, удлиненный второй палец такжеговорит о том, что Меган весьма темпераментна. Тем не менее, она умеет на людяхдержать эмоции под контролем. А укороченный большой палец на ноге говорит отом, что герцогиня может успешно справляться сразу с несколькими задачами.Не обошли вниманием эксперты и другие пальцы на ногах бывшейактрисы. По некоторым признакам они определили, что герцогиня обладает отличнымчувством юмора, всегда может подставить плечо в трудную минуту – и при этом оченьчувствительна к критике. В целом же Маркл из тех людей, которых сложнопринудить сделать то, что им не по душе, пишет The Sun.