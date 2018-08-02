Злоумышленники, используя реквизиты ряда фиктивных «однодневных» организаций, незаконно осуществляли различные банковские операции по открытию банковских счетов и кассовому обслуживанию юридических лиц...

Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование и направлено в суд уголовное дело об осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 25 миллионов рублей.Как сообщалось ранее, в 2016 году сотрудники Главного следственного управления и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичной полиции совместно с коллегами из ФСБ России задержали участников организованной группы.Установлено, что злоумышленники, используя реквизиты ряда фиктивных «однодневных» организаций, незаконно осуществляли различные банковские операции по открытию банковских счетов и кассовому обслуживанию юридических лиц, обналичиванию и транзиту денежных средств. За свои услуги они получали материальное вознаграждение в виде процентов.Всего за период осуществления противоправной деятельности вышеуказанные лица извлекли незаконный доход в размере свыше 25 млн рублей.Пяти фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» УК РФ, кроме того, двоим из них - в совершении также преступлений, предусмотренных ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Прокуратурой утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Пресненский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Пресс-служба ГСУ ГУ МВД России по г. Москве8-499-978-04-53