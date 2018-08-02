Певица Анна Седокова боится, что вскоре разучится целоваться. Артистка очень страдает, так как уже полтора месяца у нее нет мужчины.

Певица Анна Седокова боится, что вскоре разучитсяцеловаться. Артистка очень страдает, так как уже полтора месяца у нее нетмужчины.Анна пожаловалась в своем микроблоге на затишье в личнойжизни. Певица устала наблюдать как другие влюбляются. Она тоже хочет найти тогоединственного, чтобы почувствовать себя счастливой."Все. Я больше не могу быть без парня. Я с ума схожу. Вездевлюбленные пары. Везде. Даже в музыке, вот посмотрите эта тенденция? Никогдатак не были популярны дуэты, а сейчас что ни песня, то вместе 😭😭😭. Вот уже как месяц я ни скем не целовалась, а если еще и учесть, что тот мой последний поцелуй был сженщиной и добавить еще пару недель от того момента, как я рассталась. Это чтополучается? Я что уже почти полтора месяца без обниманий, а может и два??? (здесьи далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написалазвезда в Instagram.Артистка посетовала, мол, только сейчас поняла подруг,которые жаловались на долгое отсутствие романтических отношений. "У меня всегдакто-то есть. Был. Из одних отношений я стремительно перемешалась в другие, асейчас что? Так вот она старость ? Или это та самая мудрость? И не нужно мне,пожалуйста, сейчас там злорадно улыбаться, хаха мол, доигралась. Никто с тобойне хочет. Хочет, то хочет. Я не хочу. Ни милы мне все и не хочется простотак..." – рассудила артистка.Седокова предположила, что вероятно вселенная учит еевоздержанности и необходимо направить высвобожденную энергию в более полезное русло. Однако переключиться на другие дела непросто. "Но чтоможет быть лучше , чем гулять вместе, его объятья, безостановочные поцелуи, апотом секс всю ночь. И еда 🍝🥞🍕 И 🍾🍸🍸🥂🍷И сериальчик, а потом опять секс. И спать обнявшись... Мои губы нецелованныеуже как второй месяц, кажется, покрываются льдом . А что если я целоватьсяразлучилас ???" – написала артистка и добавила, что верит в "визуализациюжеланий", поэтому просит себе нового парня.Поклонники отметили в комментариях, что будучи многодетной мамой, певицестоит обратить внимание на своих детей, а не переживать из-за отсутствиямужчины. У Анны Седоковой есть трое детей: 13-летняя Алина, 7-летняяМоника и годовалый сын Гектор. Отметим, что средний ребенок знаменитостипроживает с отцом. Седокова может встречаться с наследницей только подприсмотром специалистов.