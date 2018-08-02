Певица Анна Седокова боится, что вскоре разучится
целоваться. Артистка очень страдает, так как уже полтора месяца у нее нет
мужчины.
Певица Анна Седокова боится, что вскоре разучится
целоваться. Артистка очень страдает, так как уже полтора месяца у нее нет
мужчины.
Анна пожаловалась в своем микроблоге на затишье в личной
жизни. Певица устала наблюдать как другие влюбляются. Она тоже хочет найти того
единственного, чтобы почувствовать себя счастливой.
"Все. Я больше не могу быть без парня. Я с ума схожу. Везде
влюбленные пары. Везде. Даже в музыке, вот посмотрите эта тенденция? Никогда
так не были популярны дуэты, а сейчас что ни песня, то вместе 😭😭😭. Вот уже как месяц я ни с
кем не целовалась, а если еще и учесть, что тот мой последний поцелуй был с
женщиной и добавить еще пару недель от того момента, как я рассталась. Это что
получается? Я что уже почти полтора месяца без обниманий, а может и два??? (здесь
и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала
звезда в Instagram.
Артистка посетовала, мол, только сейчас поняла подруг,
которые жаловались на долгое отсутствие романтических отношений. "У меня всегда
кто-то есть. Был. Из одних отношений я стремительно перемешалась в другие, а
сейчас что? Так вот она старость ? Или это та самая мудрость? И не нужно мне,
пожалуйста, сейчас там злорадно улыбаться, хаха мол, доигралась. Никто с тобой
не хочет. Хочет, то хочет. Я не хочу. Ни милы мне все и не хочется просто
так..." – рассудила артистка.
Седокова предположила, что вероятно вселенная учит ее
воздержанности и необходимо направить высвобожденную энергию в более полезное русло. Однако переключиться на другие дела непросто. "Но что
может быть лучше , чем гулять вместе, его объятья, безостановочные поцелуи, а
потом секс всю ночь. И еда 🍝🥞🍕 И 🍾🍸🍸🥂🍷
И сериальчик, а потом опять секс. И спать обнявшись... Мои губы нецелованные
уже как второй месяц, кажется, покрываются льдом . А что если я целоваться
разлучилас ???" – написала артистка и добавила, что верит в "визуализацию
желаний", поэтому просит себе нового парня.
Поклонники отметили в комментариях, что будучи многодетной мамой, певице
стоит обратить внимание на своих детей, а не переживать из-за отсутствия
мужчины. У Анны Седоковой есть трое детей: 13-летняя Алина, 7-летняя
Моника и годовалый сын Гектор. Отметим, что средний ребенок знаменитости
проживает с отцом. Седокова может встречаться с наследницей только под
присмотром специалистов.