Ходить и ездить станет безопасней. Глава администрации Андрей Шохин утвердил новую схему движения автотранспорта на улице Подбельского и прилегающим улицам. Новый план разработан с учётом обращения граждан. Люди жаловались, что на этих узких дорогах встречное движение невозможно. Здесь случаются постоянные заторы.

Ходить и ездить станет безопасней. Глава администрации Андрей Шохин утвердил новую схему движения автотранспорта на улице Подбельского и прилегающим улицам. Новый план разработан с учётом обращения граждан. Люди жаловались, что на этих узких дорогах встречное движение невозможно. Здесь случаются постоянные заторы. В мэрии с этим доводом согласились. И теперь эта дорожная часть центра будет преимущественно односторонней. Совсем скоро на улицах Подбельского, Комсомольская, Воровского, Володарского и Столетовых появятся новые дорожные знаки.