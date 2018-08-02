Знаменитый голливудский актер подал в суд на экс-супругу. Причиной стало то, что Эмбер Херд его, якобы, била.

Знаменитый голливудский актер подал в суд на экс-супругу. Причинойстало то, что Эмбер Херд его, якобы, била.Судя по всему, Джонни Депп спустя два годапосле расставания решил отплатить бывшей жене той же монетой. Ведь именно она ранееназвала причиной их развода то, что актер ее бил.Артист заявил, что на самом деле это Эмберего мутузила. В пример Депп привел случай из их совместной жизни. "Я опоздал навечеринку по случаю ее дня рождения. В итоге вечером, когда мы вернулись домой,она в ярости ударила меня кулаком в лицо несколько раз", – приводит слова знаменитостисайтАктер утверждает, что умолял возлюбленнуюпрекратить избиение и удержать ее руку, но все было тщетно. "Тогда я просто ушели попросил ее не следовать за мной" – написал Депп в документах, поданных в суд.Стоит отметить, что обвинения звезды вызвалиу поклонников неоднозначную реакцию. Большинство из них были возмущены "немужским"поведением Джонни.Напомним, при разводе артист предпочел, недоводя дело до суда, откупиться от Херд, выплатив ей семь миллионов (которыеона полностью отдала на благотворительность). Теперь обанкротившийся Депп,похоже, решил попробовать через суд "заработать" немного денег. Ведь, Хердсейчас входит в двадцатку самых высокооплачиваемых звезд Голливуда.