Супруга президента США Дональда Трампа стала мишенью для сарказма. В Сети появился снимок, на котором первая леди страны копается на грядках.

Супруга президента США Дональда Трампа стала мишенью длясарказма. В Сети появился снимок, на котором первая леди страны копается нагрядках.Фотография Меланьи, работающей вKitchen Garden у Белого Дома, стала интернет-мемом. Американцы высмеяли супругуглавы государства, посоревновавшись в остроумии и сделав массу фотожаб.Пользователи Twitter заметили,что Трамп одета в дорогую рубашку и кеды Converse, передает телеканал Помнению комментаторов, такая одежда подчеркивает дистанцию между ней и простойработой в огороде.Жену президента США сравнили с бывшейпервой леди Мишель Обамой, которая тоже не боялась работы в огороде. "Люблювыбраться на свежий воздух", – написал один из комментаторов."Плохиш в огороде", – сыронизировал другой.Кроме того, пользователи соцсети посчитали, что в паре с Майклом ДжексономМеланья будет смотреться наиболее органично.Стоит отметить, чтонаряды Меланьи Трамп регулярно становятся поводом для дискуссий. Так, ранеепервую леди США раскритиковали за провокационную фразу на одной из ее вещей.Супруга американского президента во время встречи с детьми мигрантов была одетав куртку с надписью "Мне реально наплевать".