Злоумышленница подделала свидетельство о собственности на продаваемую квартиру. Похищенные мошенническим путем 9,5 млн рублей она потратила по собственному усмотрению...
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве с недвижимостью.
В полицию поступило заявление от 51-летнего приезжего мужчины о факте мошенничества.
Сотрудники полиции установили, что заявитель нашел в сети Интернет объявление о продаже квартиры на вторичном рынке. Женщина, которая продавала недвижимость, убедила его не обращаться для сопровождения сделки к профессиональным риелторам, заверив, что квартира юридически чистая и у него не возникнет никаких проблем. Стороны подписали договор купли-продажи и другие необходимые документы, потерпевший передал женщине денежные средства в счет оплаты. Документы для оформления собственности были сданы в регистрирующий орган. Впоследствии в регистрации собственности покупателю было отказано, так как обнаружилось, что документы о праве собственности на квартиру поддельные.
Материальный ущерб составил 9,5 миллионов рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий на Комсомольской площади сотрудниками уголовного розыска подозреваемая была задержана. Ею оказалась 60-летняя жительница столицы. Установлено, что злоумышленница подделала свидетельство о собственности на продаваемую квартиру. Похищенные мошенническим путем денежные средства она потратила по собственному усмотрению.
Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по ЦАО
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