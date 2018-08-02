Злоумышленница подделала свидетельство о собственности на продаваемую квартиру. Похищенные мошенническим путем 9,5 млн рублей она потратила по собственному усмотрению...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве с недвижимостью.В полицию поступило заявление от 51-летнего приезжего мужчины о факте мошенничества.Сотрудники полиции установили, что заявитель нашел в сети Интернет объявление о продаже квартиры на вторичном рынке. Женщина, которая продавала недвижимость, убедила его не обращаться для сопровождения сделки к профессиональным риелторам, заверив, что квартира юридически чистая и у него не возникнет никаких проблем. Стороны подписали договор купли-продажи и другие необходимые документы, потерпевший передал женщине денежные средства в счет оплаты. Документы для оформления собственности были сданы в регистрирующий орган. Впоследствии в регистрации собственности покупателю было отказано, так как обнаружилось, что документы о праве собственности на квартиру поддельные.Материальный ущерб составил 9,5 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Комсомольской площади сотрудниками уголовного розыска подозреваемая была задержана. Ею оказалась 60-летняя жительница столицы. Установлено, что злоумышленница подделала свидетельство о собственности на продаваемую квартиру. Похищенные мошенническим путем денежные средства она потратила по собственному усмотрению.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60