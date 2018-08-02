Девушка рассказала, что неизвестный похитил ее мотоцикл, припаркованный по Шереметьевской улице...

Сотрудники уголовного розыска УВД по СВАО совместно с оперативниками ОМВД России по району Марьина Роща задержали 49-летнего жителя Московской области по подозрению в краже мотоцикла.В отдел полиции поступило сообщение от женщины о краже мотоцикла. Потерпевшая рассказала, что неизвестный похитил ее мотоцикл, припаркованный по Шереметьевской улице. Материальный ущерб составил 200 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих мужчин. Установлена причастность одного из задержанных, второй отпущен в качестве свидетеля. Похищенное изъято.По данному факту следствием ОМВД России по району Марьина Роща возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29