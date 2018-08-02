Установлено, что пока одни из женщин на кухне отвлекала хозяйку разговорами, другая в соседней комнате обнаружила под подушкой кровати деньги и похитила их...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Академическому району задержали подозреваемую в краже у пожилой женщины.В дежурную часть территориального отдела полиции обратилась 80-летняя пенсионерка с заявлением о краже. Женщина рассказала, что к ней в квартиру пришли две женщины, представившиеся сотрудницами пенсионного фонда. Они стали рассказывать о якобы грядущей замене денежных средств, находящихся в обороте, на новые. Когда гости ушли, пенсионерка обнаружила пропажу всех сбережений. Материальный ущерб составил 600 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась 26-летняя жительница Московской области.Установлено, что пока одни из женщин на кухне отвлекала хозяйку разговорами, другая в соседней комнате обнаружила под подушкой кровати деньги и похитила их. Денежными средствами она распорядилась по собственному усмотрению.Следственным отделением ОМВД России по Академическому району возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮЗАО8-499-129-75-56