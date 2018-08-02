Актер Алексей Панин в очередной раз решил спровоцировать желтую прессу. Наследница артиста Анна с удовольствием поддержала идею отца.

Актер Алексей Панин в очередной раз решил спровоцировать желтуюпрессу. Наследница артиста Анна с удовольствием поддержала идею отца.В своем микроблоге Алексей опубликовал короткое видео. Записьза несколько часов набрала тысячи просмотров и сотни восторженных комментариев.В кадре крыльцо загородного дома. По лестнице спускается Анна.Девочка на ходу надевает шлем. Подросток подходит к припаркованному мотоциклу,смело сидится за руль и трогается с места.Ниже артист отметил, что эта сцена обязательно должнапопасть в новости. "Шокирующее видео❗️Алексей Панин посадил дочь заруль мотоцикла и отправил за хлебом и пивом.🍺🍞", – написал актер.Поклонники оценили провокацию звездного семейства. Некоторыеинтернет-пользователи отметили, что газетчики должны приплачивать Панину запостоянную поставку свежих информационных поводов. Другие с юмором отметили,что этот "вопиющий" случай должен быть обязательно разобран на ток-шоу Первогоканала "Пусть говорят"."Где вы видели , что она поехала? Она только села! Все писецсчас начнется лишить родительских прав и т.д! Леха эпатирует молодец учитесь🤗", "Да-да она меня обогнала на 120км видел ее)))))","Сегодня в "Пусть говорят":невыдуманные истории,о которых невозможномолчать😂😂😂", "Выотобрали работу у мастеров заголовков в Дни. Ру😂😂😂", – писали восхищенные фолловеры.Отметим, что Панинчасто веселит пользователей социальных сетей подобными выходками. Например,однажды он записал на видео, как его дочь везет тележку с несколькими бутылкамипива. Тогда он попал под шквал критики.