Актер Алексей Панин в очередной раз решил спровоцировать желтую
прессу. Наследница артиста Анна с удовольствием поддержала идею отца.
Актер Алексей Панин в очередной раз решил спровоцировать желтую
прессу. Наследница артиста Анна с удовольствием поддержала идею отца.
В своем микроблоге Алексей опубликовал короткое видео. Запись
за несколько часов набрала тысячи просмотров и сотни восторженных комментариев.
В кадре крыльцо загородного дома. По лестнице спускается Анна.
Девочка на ходу надевает шлем. Подросток подходит к припаркованному мотоциклу,
смело сидится за руль и трогается с места.
Ниже артист отметил, что эта сцена обязательно должна
попасть в новости. "Шокирующее видео❗️Алексей Панин посадил дочь за
руль мотоцикла и отправил за хлебом и пивом.🍺🍞", – написал актер.
Поклонники оценили провокацию звездного семейства. Некоторые
интернет-пользователи отметили, что газетчики должны приплачивать Панину за
постоянную поставку свежих информационных поводов. Другие с юмором отметили,
что этот "вопиющий" случай должен быть обязательно разобран на ток-шоу Первого
канала "Пусть говорят".
"Где вы видели , что она поехала? Она только села! Все писец
счас начнется лишить родительских прав и т.д! Леха эпатирует молодец учитесь🤗", "Да-да она меня обогнала на 120км видел ее)))))",
"Сегодня в "Пусть говорят":невыдуманные истории,о которых невозможно
молчать😂😂😂", "Вы
отобрали работу у мастеров заголовков в Дни. Ру😂😂😂", – писали восхищенные фолловеры.
Отметим, что Панин
часто веселит пользователей социальных сетей подобными выходками. Например,
однажды он записал на видео, как его дочь везет тележку с несколькими бутылками
пива. Тогда он попал под шквал критики.