На теплоходе-пансионате Лунная соната произошло массовое пищевое отравление пассажиров.

На теплоходе-пансионате "Лунная соната" произошло массовое пищевое отравление пассажиров. В настоящее время теплоход пришвартован у причала Старая Ладога (Ленинградская область). На место ЧП прибыли эксперты Роспотребнадзора, врачи скорой помощи и и.о. Волховстроевского транспортного прокурора, передает ТАСС.На теплоходе находятся порядка 270 пассажиров и 120 членов экипажа. Судно имеет 142 каюты. Четырехпалубная "Лунная соната" была построена в Германии. Теплоход служит для оздоровительных путешествий.Данные о пострадавших пассажирах уточняются. Известно, что пока из всего числа отравившихся госпитализированы двое – ребенок и его бабушка.