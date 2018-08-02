Несколько дней назад в российских городах прошли митинги Против пенсионной реформы. А незадолго до этого я получила от инициаторов акции приглашение прийти на митинг и рассказать о нем и его целях своим подписчикам. Я пообещала это сделать. Правда, честно предупредила: до своих читателей и подписчиков я постараюсь донести, насколько неправы организаторы митинга.

Несколько дней назад вроссийских городах прошли митинги "Против пенсионной реформы". А незадолго доэтого я получила от инициаторов акции приглашение прийти на митинг и рассказатьо нем и его целях своим подписчикам. Я пообещала это сделать. Правда, честнопредупредила: до своих читателей и подписчиков я постараюсь донести, наскольконеправы организаторы митинга."Если вам не нравитсяплатить больше, работать дольше, а зарабатывать меньше, если вы не хотите,чтобы вашими деньгами распоряжались без вашего ведома, если вы противдальнейшего роста цен на бензин и массовой слежки за ваши же средства, если выне любите, когда ваши планы на будущее нарушаются новыми решениямиправительства – приходите!" – говорится в призыве на сайте митинга. А теперь давайте по порядку.Проналоги. Буквально на следующий день после того, как яполучила сообщение от организаторов митинга, стало известно, что Госдумаутвердила НДС на уровне 20%. Как отмечали авторы закона, необходимость такоймеры вызвана падением цен на нефть на мировых рынках более чем на четверть,что, соответственно, привело к снижению поступлений в бюджет. Повышение НДС, поих расчетам, даст бюджету 620 млрд рублей ежегодно. При этом сохраняютсяльготные ставки (от 0% до 10%) на те виды товаров и услуг, для которых НДС былпониженным и прежде.Деньги, полученные врезультате повышения налога, пойдут в том числе и в Пенсионный фонд. Ведь Думав тот же день, 24 июля, приняла еще одно решение – о снижении совокупноготарифа страховых взносов с 34% до 30%; тарифы взносов в Пенсионный фонд приэтом устанавливаются на уровне 22% вместо 26%. Размер "выпадающих" средствсоставит более 500 млрд рублей в год, и эту сумму должны покрыть трансферты изфедерального бюджета в Пенсионный фонд.С учетом всех новыхповышений и понижений абсолютно ясно, что заявления о "налоговом грабеже" оказываютсяпо меньшей мере ошибкой.К слову, если мы считаемпередовой и развитой западную экономику, стоило бы знать и о том, что налогитам существенно выше, чем у нас, – и для бизнеса, и для граждан. Выше в разы.Причем на Западе есть некоторые виды налогов, которые нам и представить трудно.Налог на проживание в определенном районе города. Налог на парковку автомобилярядом с двором жилого дома. Налог на ремонт асфальта или уборку мусора наприлегающей к дому улице. Налог на домашних животных и так далее. И никому неприходит в голову заявлять о том, что это "налоговый грабеж".Пропенсионный возраст. "Если вам не нравится работать дольше –приходите!" – заявлено в приглашении на митинг. Мне трудно представить, чтодолжно случиться с офисным работником, для которого оскорбительна мысль опродолжении работы после 55 лет. Мы ведь говорим не о тех, кто трудится навредных производствах и в тяжелых условиях – у них льготы сохраняются.Впрочем, многиероссийские пенсионеры и так продолжают работать после формального ухода напенсию. Для них пенсия – это, по сути, прибавка к зарплате. А так – они молоды,активны, в большинстве своем здоровы, почему не поработать? Хотя бы те же самые5-8 лет, на которые предлагается увеличить пенсионный возраст (а чаще – дольше).Напоминать о том, что пенсионный возраст в России – самый низкий мире, считаю,уже как-то избыточно: об этом в последнее время напомнили все. Как и о том, чтонынешний пенсионный возраст был установлен в 1930-х годах (и с тех пор неменялся) – а тогда и условия труда, и уровень медицины, и продолжительностьжизни были иными, чем сейчас.Кто-то скажет: пенсионерыработают потому, что на мизерную пенсию не прожить. Но позвольте, а где взятьденьги на большие выплаты, если работающих все меньше, а пенсионеров – все больше?При этом еще и налоги предлагается не повышать? Стоит заодно вспомнить и о том,что очень и очень многие наши граждане – как работники, так и работодатели –десятилетиями вообще никаких налогов не платили. Всем удобнее было выдавать иполучать зарплаты в конвертах – лишь бы не делиться с государством. Откуда быпри таком раскладе взяться деньгам на ранние и при этом большие пенсии?В принципе, "не работатьдольше" вправе любой человек. Теоретически "пенсию" можно устроить себе хоть в20 лет – получить, например, наследство, организовать для себя постоянныйисточник пассивного дохода, выиграть крупную сумму в лотерею, да просто жить начто придется… Не хочешь – не работай, в наше время за это к ответственности непривлекают. Но в этом случае и требовать что-то с государства как-то странно.Кстати, в большинствезападных стран люди сами заботятся о накоплении своей пенсии. Государство,конечно, не даст умереть им с голоду и совсем уж без крыши над головой неоставит. Но достойная безбедная жизнь в старости – забота самих граждан.Пророст цен на бензин. Есть внутренний и внешний рынки, есть рыночные законы, и от них (итолько от них) зависят цены и их колебания. Тут, как мне кажется, даже нечегокомментировать.Про"слежку" в интернете. Если речь о "пакете Яровой", тонынешний, вступивший в силу, вариант закона существенно мягче первоначального.И по-прежнему правоохранительные органы могут получить доступ к звонкам илипереписке только с санкции прокуратуры или суда, а это возможно в случае, еслиу человека проблемы с законом. Собственно, так происходило и до вступлениязакона в силу.Кстати, сейчас у многихнедоумение, а то и возмущение, вызывает другое новшество – инициатива взять подконтроль движение финансов через счета организаций, индивидуальных предпринимателейи обычных граждан. Но этот момент тесно связан с тем, о чем мы говорили чутьраньше, – с необходимостью решать проблему непрозрачных платежей (а то иполного уклонения от них). И опять же не стоит думать, что это некая российская"придумка" – так живет весь цивилизованный мир. А мы только подходим к тому,чтобы выстраивать свою жизнь "прозрачно" и "по белому" – то есть в соответствиис законом.Мне лично кажется, мягкоговоря, инфантильным, желание работать поменьше, получать побольше, неотчитываться о доходах, не платить налоги и при этом ожидать, что государствоокружит вас заботой и решит все ваши проблемы. Если когда-то нечто подобное быловозможно хотя бы отчасти – это время закончилось. Пора учиться жить по-новому ииграть по цивилизованным правилам.