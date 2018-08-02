Несколько дней назад в
российских городах прошли митинги Против пенсионной реформы. А незадолго до
этого я получила от инициаторов акции приглашение прийти на митинг и рассказать
о нем и его целях своим подписчикам. Я пообещала это сделать. Правда, честно
предупредила: до своих читателей и подписчиков я постараюсь донести, насколько
неправы организаторы митинга.
Несколько дней назад в
российских городах прошли митинги "Против пенсионной реформы". А незадолго до
этого я получила от инициаторов акции приглашение прийти на митинг и рассказать
о нем и его целях своим подписчикам. Я пообещала это сделать. Правда, честно
предупредила: до своих читателей и подписчиков я постараюсь донести, насколько
неправы организаторы митинга.
"Если вам не нравится
платить больше, работать дольше, а зарабатывать меньше, если вы не хотите,
чтобы вашими деньгами распоряжались без вашего ведома, если вы против
дальнейшего роста цен на бензин и массовой слежки за ваши же средства, если вы
не любите, когда ваши планы на будущее нарушаются новыми решениями
правительства – приходите!" – говорится в призыве на сайте митинга. А теперь давайте по порядку.
Про
налоги. Буквально на следующий день после того, как я
получила сообщение от организаторов митинга, стало известно, что Госдума
утвердила НДС на уровне 20%. Как отмечали авторы закона, необходимость такой
меры вызвана падением цен на нефть на мировых рынках более чем на четверть,
что, соответственно, привело к снижению поступлений в бюджет. Повышение НДС, по
их расчетам, даст бюджету 620 млрд рублей ежегодно. При этом сохраняются
льготные ставки (от 0% до 10%) на те виды товаров и услуг, для которых НДС был
пониженным и прежде.
Деньги, полученные в
результате повышения налога, пойдут в том числе и в Пенсионный фонд. Ведь Дума
в тот же день, 24 июля, приняла еще одно решение – о снижении совокупного
тарифа страховых взносов с 34% до 30%; тарифы взносов в Пенсионный фонд при
этом устанавливаются на уровне 22% вместо 26%. Размер "выпадающих" средств
составит более 500 млрд рублей в год, и эту сумму должны покрыть трансферты из
федерального бюджета в Пенсионный фонд.
С учетом всех новых
повышений и понижений абсолютно ясно, что заявления о "налоговом грабеже" оказываются
по меньшей мере ошибкой.
К слову, если мы считаем
передовой и развитой западную экономику, стоило бы знать и о том, что налоги
там существенно выше, чем у нас, – и для бизнеса, и для граждан. Выше в разы.
Причем на Западе есть некоторые виды налогов, которые нам и представить трудно.
Налог на проживание в определенном районе города. Налог на парковку автомобиля
рядом с двором жилого дома. Налог на ремонт асфальта или уборку мусора на
прилегающей к дому улице. Налог на домашних животных и так далее. И никому не
приходит в голову заявлять о том, что это "налоговый грабеж".
Про
пенсионный возраст. "Если вам не нравится работать дольше –
приходите!" – заявлено в приглашении на митинг. Мне трудно представить, что
должно случиться с офисным работником, для которого оскорбительна мысль о
продолжении работы после 55 лет. Мы ведь говорим не о тех, кто трудится на
вредных производствах и в тяжелых условиях – у них льготы сохраняются.
Впрочем, многие
российские пенсионеры и так продолжают работать после формального ухода на
пенсию. Для них пенсия – это, по сути, прибавка к зарплате. А так – они молоды,
активны, в большинстве своем здоровы, почему не поработать? Хотя бы те же самые
5-8 лет, на которые предлагается увеличить пенсионный возраст (а чаще – дольше).
Напоминать о том, что пенсионный возраст в России – самый низкий мире, считаю,
уже как-то избыточно: об этом в последнее время напомнили все. Как и о том, что
нынешний пенсионный возраст был установлен в 1930-х годах (и с тех пор не
менялся) – а тогда и условия труда, и уровень медицины, и продолжительность
жизни были иными, чем сейчас.
Кто-то скажет: пенсионеры
работают потому, что на мизерную пенсию не прожить. Но позвольте, а где взять
деньги на большие выплаты, если работающих все меньше, а пенсионеров – все больше?
При этом еще и налоги предлагается не повышать? Стоит заодно вспомнить и о том,
что очень и очень многие наши граждане – как работники, так и работодатели –
десятилетиями вообще никаких налогов не платили. Всем удобнее было выдавать и
получать зарплаты в конвертах – лишь бы не делиться с государством. Откуда бы
при таком раскладе взяться деньгам на ранние и при этом большие пенсии?
В принципе, "не работать
дольше" вправе любой человек. Теоретически "пенсию" можно устроить себе хоть в
20 лет – получить, например, наследство, организовать для себя постоянный
источник пассивного дохода, выиграть крупную сумму в лотерею, да просто жить на
что придется… Не хочешь – не работай, в наше время за это к ответственности не
привлекают. Но в этом случае и требовать что-то с государства как-то странно.
Кстати, в большинстве
западных стран люди сами заботятся о накоплении своей пенсии. Государство,
конечно, не даст умереть им с голоду и совсем уж без крыши над головой не
оставит. Но достойная безбедная жизнь в старости – забота самих граждан.
Про
рост цен на бензин. Есть внутренний и внешний рынки, есть рыночные законы, и от них (и
только от них) зависят цены и их колебания. Тут, как мне кажется, даже нечего
комментировать.
Про
"слежку" в интернете. Если речь о "пакете Яровой", то
нынешний, вступивший в силу, вариант закона существенно мягче первоначального.
И по-прежнему правоохранительные органы могут получить доступ к звонкам или
переписке только с санкции прокуратуры или суда, а это возможно в случае, если
у человека проблемы с законом. Собственно, так происходило и до вступления
закона в силу.
Кстати, сейчас у многих
недоумение, а то и возмущение, вызывает другое новшество – инициатива взять под
контроль движение финансов через счета организаций, индивидуальных предпринимателей
и обычных граждан. Но этот момент тесно связан с тем, о чем мы говорили чуть
раньше, – с необходимостью решать проблему непрозрачных платежей (а то и
полного уклонения от них). И опять же не стоит думать, что это некая российская
"придумка" – так живет весь цивилизованный мир. А мы только подходим к тому,
чтобы выстраивать свою жизнь "прозрачно" и "по белому" – то есть в соответствии
с законом.
Мне лично кажется, мягко
говоря, инфантильным, желание работать поменьше, получать побольше, не
отчитываться о доходах, не платить налоги и при этом ожидать, что государство
окружит вас заботой и решит все ваши проблемы. Если когда-то нечто подобное было
возможно хотя бы отчасти – это время закончилось. Пора учиться жить по-новому и
играть по цивилизованным правилам.