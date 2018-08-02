Три российские биатлонистки, Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко, сменили спортивное гражданство. Теперь они будут представлять на международных соревнованиях Украину.

Три российские биатлонистки, Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко, сменили спортивное гражданство. Теперь они будут представлять на международных соревнованиях Украину.Сначала все три молодых девушки были приглашены в ряды белорусских биатлонистов. Для этого они ушли из российского спорта и отправились на сборы в составе новой командой, передает сайт "".Тогда эксперты объяснили, с чем связан такой шаг соотечественниц, "Переходы были всегда. От нас уходили и в Россию, и в Украину. Со времен СССР это в принципе такая традиция", – заявил эксперт.Кроме того, для многих российских спортсменов переход в состав команды соседней страны стал возможностью шантажировать своих тренеров и функционеров, пишет . "Мол, не включите в состав – уеду", – прокомментировал логику биатлонисток специалист.Так или иначе, в составе новой сборной у девушек что-то пошло не так. После того как у Бех, Рассказовой и Москаленко не получилось закрепиться в белорусском спорте, они связались с президентом федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком."Нам спортсменки такого уровня в любом случае не помешают", – отметил спортивный функционер. Он также сообщил, что родители всех трех девушек являются гражданами УкраиныВ настоящий момент девушки проходят процесс натурализации, сообщает . "Они сейчас представляют Киевскую область на юниорском чемпионате Украины по летнему биатлону, но только в личном зачете", – заверил Брынзак.Таким образом, по завершении чемпионата спортсменки войдут в сборную. При этом тренер биатлонисток Илья Лопухов продолжит работать с подопечными.Напомним, что Анастасия Рассказова ранее представляла Россию на этапах юниорского кубка IBU. Помимо этого, она участвовала в чемпионатах мира среди юниоров. У Москаленко и Бех, в свою очередь, нет опыта участия в международных стартах.Стоит отметить, что это уже не первые представители Россиив биатлонной команде Украины. Так, в мае 2018 года главным тренером женской сборной страны стал россиянин Андрей Прокунин, который до того работал в Южной Корее.