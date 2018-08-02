Фотографии, сделанные сразу после убийства Михаила Хачатуряна собственными дочерьми, попали в распоряжении опубликованных кадрах видно, что место преступления было залито кровью.

Фотографии, сделанные сразу после убийства Михаила Хачатуряна собственными дочерьми, попали в распоряжении опубликованных кадрах видно, что место преступления было залито кровью.Увидев фотографии с места убийства отца-тирана, можно подумать, что в подъезде одного из столичных домов произошла массовая бойня. Весь путь, который проделал перед смертью Хачатурян, залит кровью.Также на фото попало и орудие убийства – нож, передает телеканал "". Судя по всему, перед смертью садист пытался спастись из последних сил и даже успел вызвать лифт – кнопка измазана кровью.Информация дополняется.