C докладом выступила генерал-майор юстиции Наталья Агафьева. Она подвела итоги деятельности вверенного подразделения...

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве под председательством заместителя начальника ГУ МВД России по г. Москве – начальника Главного следственного управления генерал-майора юстиции Натальи Агафьевой состоялось расширенное совещание об итогах оперативно-служебной деятельности органов предварительного следствия системы ГУ МВД России по г. Москве за первое полугодие 2018 года.В совещании приняли участие заместители начальника ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, начальники отделов Управления, руководители территориальных органов предварительного следствия в системе ГУ МВД России по г. Москве.Также на совещании присутствовали: председатель Московского городского суда Ольга Егорова, начальник Управления по надзору за уголовно – процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции Прокуратуры г. Москвы Александр Гацко, врио начальника ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Игорь Данилкин, начальник УОД ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Павел Милованов, заместитель начальника УЭБ и ПК ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Владимир Долгов.В начале совещания сотрудники, достигшие высоких результатов в служебной деятельности были отмечены почетными грамотами, благодарностями и ценными подарками. По результатам работы в первом полугодии также были отмечены 3 лучших подразделения, руководителям подразделений были вручены ценные подарки: следственные отделы ОМВД России по Дмитровскому району г. Москвы, ОМВД России по району Хорошово-Мневники г. Москвы, МО МВД России по району Щербинский г. Москвы.Далее с докладом выступила генерал-майор юстиции Наталья Агафьева. Она подвела итоги деятельности вверенного подразделения, а также обозначила приоритетные задачи на второе полугодие 2018 года, обратив внимание на проблемы, решение которых должно стоять на первом месте в деятельности сотрудников.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28