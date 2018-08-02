Установлено, что злоумышленник воспользовался тем, что владелец автомобиля оставил ключи в замке зажигания и совершил угон иномарки...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Покровское-Стрешнево задержали 26-летнего москвича, подозреваемого в совершении угона автомобиля.В полицию поступило сообщение об угоне. Мужчина рассказал, что не обнаружил свой автомобтль «Ягуар», стоимостью 950 тысяч рублей на месте парковки.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Мневники. Установлено, что злоумышленник воспользовался тем, что владелец автомобиля оставил ключи в замке зажигания и совершил угон иномарки.Дознанием ОМВД России по району Покровское-Стрешнево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56