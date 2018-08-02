Мужчина, держа в одной руке предмет, похожий на пистолет, другой рукой нанес удар по лицу несовершеннолетней...

Сотрудниками ОМВД России по району Чертаново Южное задержан 32-летний житель Подмосковья, подозреваемый в хулиганстве.В ОМВД России по району Чертаново Южное обратилась жительница столицы. Женщина рассказала, что на Варшавском шоссе к ее несовершеннолетней дочери и ее подруге подошел неизвестный. Мужчина, держа в одной руке предмет, похожий на пистолет, другой рукой нанес удар по лицу ее дочери. После этого злоумышленник скрылся.На улице Подольских Курсантов сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Чертаново Южное заметили подозреваемого. В момент задержания злоумышленник пытался оказать сопротивление и произвел выстрел в воздух, но был задержан. Благодаря профессиональным и грамотным действиям сотрудников полиции в результате инцидента никто не пострадал. Подозреваемым оказался 32-летний житель Московской области.Следствием ОМВД России по району Чертаново Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22