Неизвестный мужчина позвонил пенсионерке и сообщил, что ее внук попал в беду, и что для его спасения требуется 400 тысяч рублей...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали подозреваемого в покушении на мошенничество», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В территориальный отдел полиции обратился москвич с заявлением о том, что его родственницу пытаются обмануть неизвестные. По словам заявителя, неизвестный мужчина позвонил пенсионерке и сообщил, что ее внук попал в беду, и что для его спасения требуется 400 тысяч рублей. Введенная в заблуждение 92-летняя женщина согласилась снять данную сумму со сберегательного счета и передать их незнакомцу.Сотрудники банка, заподозрив неладное, отказали ей в выдаче денежных средств и связались с внуком пожилой женщины, который незамедлительно позвонил в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого, ожидавшего пенсионерку у входа в банк. Им оказался 31-летний приезжий из ближнего зарубежья.По данному факту следствием ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18