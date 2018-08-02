Бывшая девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова боится сетевых
хейтеров. Красавица-брюнетка опасается выкладывать в микроблог слишком
откровенные кадры.
Бывшая девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова боится сетевых
хейтеров. Красавица-брюнетка опасается выкладывать в микроблог слишком
откровенные кадры.
Решетова снялась в очередной фотосессии. Экс-подруга рэпера
позирует в белом купальнике известной марки. Новые кадры Анастасия опубликовала
в своем Instagram.
Однако поклонников снимки не особо заинтересовали. Они
обратили внимание на странный комментарий Решетовой под одним из фото. "Почему
сейчас даже в купальниках сниматься немного некомфортно? 👵🏽🙈", – задала риторический вопрос
брюнетка.
Пользователи Сети решили объяснить наивной Анастасии почему,
она, оголяясь, чувствует себя не в своей тарелке. "Потому
что уже все снимаются без трусов😅", "Потому
что слишком худая? Если убрать грудь – останутся одни кости, кушайте немного
больше ☺️👌🏻", "Настюша
с такой фигурой, с таким красивым телом и с общей вашей красотой в целом, Все
комфортно !!!! Волшебная!!!", "в
аду еще больше некомфортней будет)🔥", "Потому-то
"Купальник" выглядит как с 😖
80 Ну и комплиментов хочется🧐😉".
Некоторые поклонники решили, что таким образом модель
пытается привлечь к себе внимание. "Боже какое
лицемерие, Вы постоянно снимаетесь так, не надо строить из себя", "Некомфортно,
но я все равно снимусь и выложу на всеобщее обозрение" 🤔👍", – писали фолловеры.
Отметим, что ходят слухи, что Решетова все еще находится в
отношениях с Тимати. Возможно новость о расставании – это продуманный пиар-ход. Ведь необходимо подогреть интерес к самому Тимати и его новым
бизнес-проектам: казахской певице Назиме Джанибековой (НАZИМА) и открытому в
конце июня салону красоты.
Недавно звезду рэпа и модель поймали на обмане. В середине июля корреспонденту Dni.Ru удалось застать их в
одном из модных ресторанов Москвы. Пара выглядела счастливой: оба вели
непринужденную беседу и время от времени нежно касались друг друга.