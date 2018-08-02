Бывшая девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова боится сетевых хейтеров. Красавица-брюнетка опасается выкладывать в микроблог слишком откровенные кадры.

Бывшая девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова боится сетевыххейтеров. Красавица-брюнетка опасается выкладывать в микроблог слишкомоткровенные кадры.Решетова снялась в очередной фотосессии. Экс-подруга рэперапозирует в белом купальнике известной марки. Новые кадры Анастасия опубликовалав своем Instagram.Однако поклонников снимки не особо заинтересовали. Ониобратили внимание на странный комментарий Решетовой под одним из фото. "Почемусейчас даже в купальниках сниматься немного некомфортно? 👵🏽🙈", – задала риторический вопросбрюнетка.Пользователи Сети решили объяснить наивной Анастасии почему,она, оголяясь, чувствует себя не в своей тарелке. "Потомучто уже все снимаются без трусов😅", "Потомучто слишком худая? Если убрать грудь – останутся одни кости, кушайте немногобольше ☺️👌🏻", "Настюшас такой фигурой, с таким красивым телом и с общей вашей красотой в целом, Всекомфортно !!!! Волшебная!!!", "ваду еще больше некомфортней будет)🔥", "Потому-то"Купальник" выглядит как с 😖80 Ну и комплиментов хочется🧐😉".Некоторые поклонники решили, что таким образом модельпытается привлечь к себе внимание. "Боже какоелицемерие, Вы постоянно снимаетесь так, не надо строить из себя", "Некомфортно,но я все равно снимусь и выложу на всеобщее обозрение" 🤔👍", – писали фолловеры.Отметим, что ходят слухи, что Решетова все еще находится вотношениях с Тимати. Возможно новость о расставании – это продуманный пиар-ход. Ведь необходимо подогреть интерес к самому Тимати и его новымбизнес-проектам: казахской певице Назиме Джанибековой (НАZИМА) и открытому вконце июня салону красоты.Недавно звезду рэпа и модель поймали на обмане. В середине июля корреспонденту Dni.Ru удалось застать их водном из модных ресторанов Москвы. Пара выглядела счастливой: оба велинепринужденную беседу и время от времени нежно касались друг друга.