Младший
сын принцессы Дианы впервые вступился за мачеху, герцогиню Корнуольскую. Гарри
рассказал о том, как складывались их отношения после свадьбы отца, принца
Чарльза, в 2005 году.
Младший
сын принцессы Дианы впервые вступился за мачеху, герцогиню Корнуольскую. Гарри
рассказал о том, как складывались их отношения после свадьбы отца, принца
Чарльза, в 2005 году.
После смерти Леди Ди королева Великобритании
Елизавета II одобрила брак сына с Камиллой Паркер-Боулз. В свое время принцессу
Диану называли "королевой сердец", а Камиллу принимали за соперницу и разлучницу,
разбившую семью принца Чарльза и его молодой избранницы.
Примечательно, что именно Гарри поддержал
решение Чарльза узаконить отношения с Камиллой. По его словам, они с братом,
принцем Уильямом, всегда были с ней в очень хороших, близких
отношениях. "Она не злобная мачеха", – цитирует Гарри
При этом наследник британской короны попросил учитывать
ситуацию, в которой оказалась Паркер-Боулз.
Принц Гарри призвал не жалеть их с братом, а проявить сострадание
к новой пассии родителя. "Она потрясающая женщина, и она сделала моего отца
очень и очень счастливым, а это самое главное для нас. Вы даже не можете себе представить,
как сильно мы с Уильямом ее любим!", – отметил Гарри.
Напомним, сам принц Гарри женился на
американской актрисе Меган Маркл, которая стала герцогиней Сассекской. В свою
очередь ее отец заявил, что Меган несчастлива в браке. Но супруга принца слова
родителя опровергла.