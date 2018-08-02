Младший сын принцессы Дианы впервые вступился за мачеху, герцогиню Корнуольскую. Гарри рассказал о том, как складывались их отношения после свадьбы отца, принца Чарльза, в 2005 году.

Младшийсын принцессы Дианы впервые вступился за мачеху, герцогиню Корнуольскую. Гаррирассказал о том, как складывались их отношения после свадьбы отца, принцаЧарльза, в 2005 году.После смерти Леди Ди королева ВеликобританииЕлизавета II одобрила брак сына с Камиллой Паркер-Боулз. В свое время принцессуДиану называли "королевой сердец", а Камиллу принимали за соперницу и разлучницу,разбившую семью принца Чарльза и его молодой избранницы.Примечательно, что именно Гарри поддержалрешение Чарльза узаконить отношения с Камиллой. По его словам, они с братом,принцем Уильямом, всегда были с ней в очень хороших, близкихотношениях. "Она не злобная мачеха", – цитирует ГарриПри этом наследник британской короны попросил учитыватьситуацию, в которой оказалась Паркер-Боулз.Принц Гарри призвал не жалеть их с братом, а проявить состраданиек новой пассии родителя. "Она потрясающая женщина, и она сделала моего отцаочень и очень счастливым, а это самое главное для нас. Вы даже не можете себе представить,как сильно мы с Уильямом ее любим!", – отметил Гарри.Напомним, сам принц Гарри женился наамериканской актрисе Меган Маркл, которая стала герцогиней Сассекской. В своюочередь ее отец заявил, что Меган несчастлива в браке. Но супруга принца словародителя опровергла.