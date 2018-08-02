За год до своего 80-летнего юбилея Алла Пугачева решила получить европейский паспорт. Вероятно, звезда на некоторое время переедет в Старый Свет.

За год до своего 80-летнего юбилея Алла Пугачева решилаполучить европейский паспорт. Вероятно, звезда на некоторое время переедет в СтарыйСвет."Ей же нужно как следует подготовиться к своему юбилею.Найти место, где она сможет от всех отрешиться. В Европе, на островах, этоидеальное место для того, чтобы восстановить силы. Впереди у нее триумфальноевозращение на сцену", – именно так объясняет спешный отъезд звезды членэкспертного совета по развитию информационного общества и СМИ приГосударственной думе РФ Вадим Манукян.Общественник уверен, что Пугачевой просто необходимо, какговорится, перезарядить батарейки. По его мнению, Примадонна как никто другой заслужиласмену обстановки. "Алла Борисовна на самом деле не просто последняянародная артистка СССР. Она в принципе человек мира. Поэтому и паспорт можетполучить в любом уголке Земли", – заявил Вадим в беседе с корреспондентом Dni.Ru.Член экспертного совета отметил, что россияне изголодалисьпо качественной музыке и профессиональному вокалу, поэтому будущий камбэк АллыБорисовны будет воспринят народом как глоток свежего воздуха. На нашей эстраде все еще нет звезды, которая была бы равна Примадонне по величине."Зрители по ней уже успели соскучиться. – заметил Вадим. – Внекоторой мере в это трудно поверить после событий января 2017 года, когдаупоминание Пугачевой вызывало массу негативных откликов в соцсетях. Но какоказалось, это лучше, чем смотреть на Бузову с ее странными потугами, или наКиркорова с Басковым, которые похоже решили зрителей своим "современнымтворчеством" непременно погрузить в свой ад. Складывается впечатление, чтошоу-бизнес специально в последнее время утонул в пошлости, чтобы на его фоневозвращение Пугачевой показалось партией Одетты из "Лебединогоозера". По сути, этот юбилейный концерт действительно может стать"лебединой песней" Аллы Борисовны. Хотя, я, безусловно, жду ее 80-летнего юбилея, ведь она обещает нам через 10 лет "Вечер романса". Авообще, это прекрасная идея раз в год на несколько минут появиться в "Новогоднемогоньке" и раз в 10 лет по-настоящему засиять в юбилейном шоу. Вот этонастоящий уровень для Примадонны".