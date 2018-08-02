Соцсети продолжают обсуждать ДТП с участием игрока
российской футбольной сборной Федора Смолова. По мнению комментаторов, в деле
много странностей.
Соцсети продолжают обсуждать ДТП с участием игрока
российской футбольной сборной Федора Смолова. По мнению комментаторов, в деле
много странностей.
Кто именно находился за рулем эксклюзивного BMW M5 First
Edition – до сих пор точно неизвестно. Обычно автомобиль водит подруга Федора
Смолова Юлия Левченко. Однако на сей раз, как утверждают немногочисленные очевидцы
аварии, управлял автомобилем сам футболист.
Удивило россиян поведение водителя после ДТП. Сообщается,
что он вышел из машины, вызвал эвакуатор и удалился. "Автомобиль сбивает
ограждение и превращается в металлолом. Водитель выходит, вызывает эвакуатор и
спокойно покидает место ДТП. Адекватные ли действия? Нет. Хотя бы лишь потому,
что адекватный человек вызовет полицию, чтобы получить страховку по КАСКО, да и
столько денег на дороге не бросит", – пишет пользователь "Живого
журнала" miss_tramell.
У комментатора возникают подозрения, что причина такого
поведения – в желании скрыть какие-то факты. К примеру, нежелание
освидетельствования на содержание в крови алкоголя. Пользователь считает, что
водитель, скорее всего, был пьян. Если за рулем был сам Смолов, то это не
снимает ответственности с владельца машины (ею значится Юлия Левченко). Ей все
равно придется отвечать за то, что позволила сесть за руль человеку в состоянии
алкогольного опьянения.
"Кто был за рулем, тот преступник. Его нужно лишить
водительских прав и наказать по всей строгости закона. Но не меньше виноват и
номинальный владелец автотранспортного средства – девушка Федора Смолова Юлия
Левченко. В законе ясно прописано, что владелец несет ответственность, если за
рулем окажется пьяный. А это большой штраф и лишение водительских прав",
пишет miss_tramell.
Однако пока получается, что автомобилем управлял "никто".
И такой пьяный "никто" представляет серьезную опасность для
окружающих, уверен комментатор.
Между тем, по данным издания "Кубанские новости", страховка
BMW Федора Смолова стоит 1 миллион рублей и предусматривает ремонт без справки
о ДТП. По умолчанию в договор входит сбор справок из ГИБДД, опция "аварийный
комиссар" и вызов эвакуатора при страховом случае.
Авария с участием принадлежащего Смолову BMW M5 First
Edition произошла в ночь на 1 августа. Машина вылетела на большой скорости с
дороги в районе пересечения с улицей Вишняковой и снесла несколько метров
ограждения. Люди не пострадали. Полиция Краснодара узнала о ДТП от журналистов
– заявления от Смолова не поступало. Как заявили в правоохранительных органах, форварду
"Краснодара" грозит лишение прав или арест на 15 суток.