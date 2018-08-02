Соцсети продолжают обсуждать ДТП с участием игрока российской футбольной сборной Федора Смолова. По мнению комментаторов, в деле много странностей.

Соцсети продолжают обсуждать ДТП с участием игрокароссийской футбольной сборной Федора Смолова. По мнению комментаторов, в делемного странностей.Кто именно находился за рулем эксклюзивного BMW M5 FirstEdition – до сих пор точно неизвестно. Обычно автомобиль водит подруга ФедораСмолова Юлия Левченко. Однако на сей раз, как утверждают немногочисленные очевидцыаварии, управлял автомобилем сам футболист.Удивило россиян поведение водителя после ДТП. Сообщается,что он вышел из машины, вызвал эвакуатор и удалился. "Автомобиль сбиваетограждение и превращается в металлолом. Водитель выходит, вызывает эвакуатор испокойно покидает место ДТП. Адекватные ли действия? Нет. Хотя бы лишь потому,что адекватный человек вызовет полицию, чтобы получить страховку по КАСКО, да истолько денег на дороге не бросит", – пишет пользователь "Живогожурнала" miss_tramell.У комментатора возникают подозрения, что причина такогоповедения – в желании скрыть какие-то факты. К примеру, нежеланиеосвидетельствования на содержание в крови алкоголя. Пользователь считает, чтоводитель, скорее всего, был пьян. Если за рулем был сам Смолов, то это неснимает ответственности с владельца машины (ею значится Юлия Левченко). Ей всеравно придется отвечать за то, что позволила сесть за руль человеку в состоянииалкогольного опьянения."Кто был за рулем, тот преступник. Его нужно лишитьводительских прав и наказать по всей строгости закона. Но не меньше виноват иноминальный владелец автотранспортного средства – девушка Федора Смолова ЮлияЛевченко. В законе ясно прописано, что владелец несет ответственность, если зарулем окажется пьяный. А это большой штраф и лишение водительских прав",пишет miss_tramell.Однако пока получается, что автомобилем управлял "никто".И такой пьяный "никто" представляет серьезную опасность дляокружающих, уверен комментатор.Между тем, по данным издания "Кубанские новости", страховкаBMW Федора Смолова стоит 1 миллион рублей и предусматривает ремонт без справкио ДТП. По умолчанию в договор входит сбор справок из ГИБДД, опция "аварийныйкомиссар" и вызов эвакуатора при страховом случае.Авария с участием принадлежащего Смолову BMW M5 FirstEdition произошла в ночь на 1 августа. Машина вылетела на большой скорости сдороги в районе пересечения с улицей Вишняковой и снесла несколько метровограждения. Люди не пострадали. Полиция Краснодара узнала о ДТП от журналистов– заявления от Смолова не поступало. Как заявили в правоохранительных органах, форварду"Краснодара" грозит лишение прав или арест на 15 суток.