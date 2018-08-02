Фанаты герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон восхищены ее стройной фигурой. Супруга принца Уильяма умудрилась всего за несколько месяцев после рождения третьего ребенка привести себя в форму.

Фанаты герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон восхищены ее стройнойфигурой. Супруга принца Уильяма умудрилась всего за несколько месяцев после рождениятретьего ребенка привести себя в форму.Сейчас Миддлтон находится в декретном отпуске. Герцогиня сголовой окунулась в материнство, поэтому ее выходы в свет стали совсем ужнечастыми. Однако на женский одиночный финал Уимблдона Кейт все же пришла.Присутствующие были приятно ошарашены. Супруга принца Уильямаза несколько месяцев смогла заметно похудеть. Герцогиня облачилась в облегающееярко-желтое платье, подчеркивающее осиную талию и плоский живот.Как оказалась, секрет Миддлтон заключается в строгомсоблюдении диеты. Супруга принца поклонница метода, разработанного докторомПьером Дюканом. Чудодейственный способ избавления от лишнего веса предполагает наличиев рационе большого количества белка и сокращения углеводов до минимума.С 2014 года Кейт время от времени увеличивает в своем рационеколичество свежих овощей, фруктов и сырой рыбы. Миддлтон обожает Перуанскоеблюдо севиче. Оно готовится из уникального соуса, который называется лече детигре или молоко тигра и состоит из морепродуктов, картофеля и перца.Все же, в порядке исключения, герцогиня Кембриджская устраиваетсебе "праздники живота". Грех, которому она не может противостоять, – это чревоугодие. Кейт может объесться итальянской пиццей или устроить своей семье домашнее пиршество, приготовленное по семейным рецептам.Не забывает Миддлтон и про спорт. Монаршая особа любитдлительные пробежки, прогулки с собаками, плавание, игру в теннис и катание налыжах, сообщает изданиеThe Sun.