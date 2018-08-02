Фанаты герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон восхищены ее стройной
фигурой. Супруга принца Уильяма умудрилась всего за несколько месяцев после рождения
третьего ребенка привести себя в форму.
Фанаты герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон восхищены ее стройной
фигурой. Супруга принца Уильяма умудрилась всего за несколько месяцев после рождения
третьего ребенка привести себя в форму.
Сейчас Миддлтон находится в декретном отпуске. Герцогиня с
головой окунулась в материнство, поэтому ее выходы в свет стали совсем уж
нечастыми. Однако на женский одиночный финал Уимблдона Кейт все же пришла.
Присутствующие были приятно ошарашены. Супруга принца Уильяма
за несколько месяцев смогла заметно похудеть. Герцогиня облачилась в облегающее
ярко-желтое платье, подчеркивающее осиную талию и плоский живот.
Как оказалась, секрет Миддлтон заключается в строгом
соблюдении диеты. Супруга принца поклонница метода, разработанного доктором
Пьером Дюканом. Чудодейственный способ избавления от лишнего веса предполагает наличие
в рационе большого количества белка и сокращения углеводов до минимума.
С 2014 года Кейт время от времени увеличивает в своем рационе
количество свежих овощей, фруктов и сырой рыбы. Миддлтон обожает Перуанское
блюдо севиче. Оно готовится из уникального соуса, который называется лече де
тигре или молоко тигра и состоит из морепродуктов, картофеля и перца.
Все же, в порядке исключения, герцогиня Кембриджская устраивает
себе "праздники живота". Грех, которому она не может противостоять, – это чревоугодие. Кейт может объесться итальянской пиццей или устроить своей семье домашнее пиршество, приготовленное по семейным рецептам.
Не забывает Миддлтон и про спорт. Монаршая особа любит
длительные пробежки, прогулки с собаками, плавание, игру в теннис и катание на
лыжах, сообщает изданиеThe Sun.