Популярная актриса Равшана Куркова заставила говорить о себе. Внимательные поклонники подозревают, что семейное положение звезды изменилось.

Популярная актрисаРавшана Куркова заставила говорить о себе. Внимательные поклонникиподозревают, что семейное положение звезды изменилось.Слухи о замужестве Равшаны появляются с завиднойрегулярностью. Однако на этот раз сетевые детективы нашли неопровержимыедоказательства замужеству актрисы.На многих снимках Курковой в социальной сети Instagram можноразглядеть обручальное кольцо на безымянном пальце ее правой руки. Поклонникипостоянно спрашивают Равшану о муже, но звезда всегда воздерживается от ответа.Напомним, что по слухам еще год назад, в августе 2017 года,Равшана тайно вышла замуж за коллегу по спектаклю "Черный русский",актера и каскадера Станислава Румянцева. Предполагаемый супруг младше избранницына 10 лет.Впервые о свадьбе парочки заговорили год назад. В кулуарах ходилислухи, что Куркова ждет ребенка, поэтому скорое замужество объясняли интереснымположением артистки. Дескать, Румянцев и раньше предлагал ей руку и сердце, нопобывавшая трижды в браке (два раза официально и один раз в гражданском)Куркова не торопилась оформлять отношения. Однако фанаты пополнения в звезднойсемье так и не дождались.Мало кто знает, что много лет назад Равшана Куркова пережилазамершую беременность. В 20 лет она вышла замуж за фотографа Семена Куркова ичерез какое-то время узнала, что ждет ребенка. Счастью молодых не было предела,однако на пятом месяце врачи объявили Равшане, что их девочке не сужденородиться.