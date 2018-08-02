Популярная актриса
Равшана Куркова заставила говорить о себе. Внимательные поклонники
подозревают, что семейное положение звезды изменилось.
Популярная актриса
Равшана Куркова заставила говорить о себе. Внимательные поклонники
подозревают, что семейное положение звезды изменилось.
Слухи о замужестве Равшаны появляются с завидной
регулярностью. Однако на этот раз сетевые детективы нашли неопровержимые
доказательства замужеству актрисы.
На многих снимках Курковой в социальной сети Instagram можно
разглядеть обручальное кольцо на безымянном пальце ее правой руки. Поклонники
постоянно спрашивают Равшану о муже, но звезда всегда воздерживается от ответа.
Напомним, что по слухам еще год назад, в августе 2017 года,
Равшана тайно вышла замуж за коллегу по спектаклю "Черный русский",
актера и каскадера Станислава Румянцева. Предполагаемый супруг младше избранницы
на 10 лет.
Впервые о свадьбе парочки заговорили год назад. В кулуарах ходили
слухи, что Куркова ждет ребенка, поэтому скорое замужество объясняли интересным
положением артистки. Дескать, Румянцев и раньше предлагал ей руку и сердце, но
побывавшая трижды в браке (два раза официально и один раз в гражданском)
Куркова не торопилась оформлять отношения. Однако фанаты пополнения в звездной
семье так и не дождались.
Мало кто знает, что много лет назад Равшана Куркова пережила
замершую беременность. В 20 лет она вышла замуж за фотографа Семена Куркова и
через какое-то время узнала, что ждет ребенка. Счастью молодых не было предела,
однако на пятом месяце врачи объявили Равшане, что их девочке не суждено
родиться.