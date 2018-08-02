Брал деньги за покровительство. Октябрьский районный суд вынес приговор бывшему госслужащему за мошенничество в крупном размере. В ходе следствия стало известно, что мужчина, который работал в областной администрации, представившись замначальником «Управления административными зданиями администрации Владимирской области» заключал договоры на оказание услуг с директором одного из охранных предприятий.

Брал деньги за покровительство. Октябрьский районный суд вынес приговор бывшему госслужащему за мошенничество в крупном размере. В ходе следствия стало известно, что мужчина, который работал в областной администрации, представившись замначальником Управления административными зданиями администрации Владимирской области заключал договоры на оказание услуг с директором одного из охранных предприятий. Стеречь объекты на балансе администрации экс-чиновник предлагал по завышенной стоимости, о чём потерпевший не знал. Мошенник брал себе комиссию в 50% и тратил эти деньги на личные нужды. Таким образом злоумышленник выманил у чоповца 584 тысячи рублей. На суде свою вину мужчина признал, ущерб полностью возместил, и был приговорен к штрафу в размере 300 тысяч рублей.