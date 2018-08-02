Голландский полузащитник московского Спартака Квинси Промес может перейти в итальянский футбольный клуб Рома. За голландца римляне готовы заплатить 25 миллионов евро.

Голландский полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес может перейти в итальянский футбольный клуб "Рома". За голландца римляне готовы заплатить 25 миллионов евро.При этом, как сообщает ТАСС со ссылкой на итальянскую газету La Gazzetta dello Sport, приоритетной трансферной целью "Ромы" остается французский полузащитник испанской "Севильи" Стивен Н'Зонзи. Однако римский клуб не готов отдавать "Севилье" 35 млн евро отступных и рассчитывает договориться о переходе полузащитника за 25-28 млн.