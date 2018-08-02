В России будет создан научно-технологический центр Биофотоника, который займется решением задач применения лазерных технологий в медицине, включая диагностику онкологических заболеваний и проведение хирургических операций. Ключевым участником проекта станет Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ в Сарове), который является предприятием госкорпорации Росатом.

В России будет создан научно-технологический центр"Биофотоника", который займется решением задач применения лазерныхтехнологий в медицине, включая диагностику онкологических заболеваний ипроведение хирургических операций. Ключевым участником проекта станет Российскийфедеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институтэкспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ в Сарове), который является предприятиемгоскорпорации "Росатом".Что такое биофотоника? Это наука, изучающая взаимодействиесвета с биологическими тканями. Результаты исследований применяются в медицинеи биологии, в сельском хозяйстве и охране окружающей среды, а также в контролекачества продуктов питания.Более того, достижения биофотоники в медицинской областипозволили ученым понять механизмы возникновения и развития человеческихболезней, а также процесса старения на клеточном и молекулярном уровне. Дляэтого требуется объединение усилий самых разных специалистов: физиков, медиков,биологов и даже математиков и программистов."Свет уникален не только тем, что дает возможностьнаблюдать процессы, протекающие в живых объектах, но и может воздействовать наних неинвазивным или минимально инвазивным способом, то есть без разрушениятканей", – отметили в ядерном центре. Там уверены, что на этом физическомпринципе во многом будет основано медицинское оборудование XXI века.Центр "Фотоника" впервые объединит ресурсы предприятий,занимающихся созданием новейших медицинских приборов. Как пишет РИА Новости соссылкой на представителя РФЯЦ-ВНИИЭФ, предполагается создание полногожизненного цикла, включающего в себя как разработки нового метода, исследованияопытных образцов до организации серийного производства и вывода продукции нарынок.В настоящее время определены приоритетные проекты"Биофотоники". Среди них лазерный хирургический комплекс"Лазурит", предназначенный для работы с мягкими тканями в процессехирургических операций, флуовизор – прибор для контроля качества так называемойфотодинамической терапии, а также оптический когерентный томограф – онпредназначен для создания трехмерных изображений тканей как человека, так иживотного. Все они разработаны саровским ядерным центром.Среди других инновационных проектов центра значится тулиевыйволоконный медицинский центр, световодная спектроскопия для диагностикионкологических заболеваний, устройство диафаноскопии для отоларингологии. Чтокасается легированных тулием волоконных лазеров, то их можно использовать, кпримеру, в стоматологии или ЛОР-хирургии, применять для лечения сосудистыхпатологий.Для размещения центра "Биофотоника" уже определеныдве площадки: одна из них будет расположена в Москве, а другая – вНижнем Новгороде. По словам представителя РФЯЦ-ВНИИЭФ, сейчас идет этапподготовки документации для государственной регистрации предприятия.Напомним, ранее РФЯЦ-ВНИИЭФ инновационныйоптический суперкомпьютер, обладающий огромными преимуществами по сравнению страдиционными электронно-вычислительными машинами. Не имеющая аналогов фотоннаявычислительная машина (ФВМ), в которой процессы построены на основевзаимодействия импульсов лазерного излучения, а не на работе электроники,состоит из электрической и "световой" частей.Фотонные вычислительные машины будут востребованы в решениизадач, с которыми не могут справиться "полупроводниковые"суперкомпьютеры. Благодаря использованию фотонных технологий можно уменьшитьколичество потребляемой энергии в десятки или сотни раз при сохранении высокойпроизводительности.