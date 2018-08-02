Итальянец Роберто Розетти сменил своего соотечественника Пьерлуиджи Коллину на посту старшего офицера УЕФА по вопросам судейства, который тот занимал с 2010 года. Розетти также назначен главой судейского комитета УЕФА.

Итальянец Роберто Розетти сменил своего соотечественника Пьерлуиджи Коллину на посту старшего офицера УЕФА по вопросам судейства, который тот занимал с 2010 года. Розетти также назначен главой судейского комитета УЕФА."Для меня большая честь согласиться на эту работу, — скзаал Розетти, которого цитирует РИА Новости. УЕФА в последние годы ведет курс на развитие судей, и я с нетерпением жду вызова продолжить и усиливать этот прогресс вместе с президентом УЕФА, моими коллегами – офицерами по судейству, комитетом и другими организациями".