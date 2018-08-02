Если Соединенные Штаты решат усилить санкционное давление на Россию и используют худший из возможных сценариев, рубль может обрушиться сразу на 15%. Речь идет о введении запрета на покупку российских облигаций федерального займа инвесторам-нерезидентам. Таким образом, прогнозируют аналитики Citi, курс доллара по отношению к российской валюты может достигнуть 73 рублей.

Если Соединенные Штаты решат усилить санкционное давление на Россию и используют худший из возможных сценариев, рубль может обрушиться сразу на 15%. Речь идет о введении запрета на покупку российских облигаций федерального займа инвесторам-нерезидентам. Таким образом, прогнозируют аналитики Citi, курс доллара по отношению к российской валюты может достигнуть 73 рублей.Эксперты банка не исключают, что Вашингтон может ввести запретдля иностранцев на покупку ОФЗ. Это, по мнению аналитиков, приведет к тому, чтодоходность десятилетних бумаг повысится с 7,76% до 8,61% до конца текущегогода. А к концу 2019-го – до 11,9%. Если же возможная волна санкцийраспространится лишь на новую эмиссию бондов, то рубль станет слабее примернона 5%."Хотя пока что какие-либо санкции конгресса США не кажутсявероятными из-за летнего перерыва, риски, что такие ограничения будут введеныпозднее, остаются, – приводит Bloomberg цитату из отчета аналитоков Citigroup. – Дополнительныйотток капитала, вызванный этим событием, может в конечном счете и ослабитьрубль".Впрочем, по мнению аналитиков, введение санкций в отношениироссийского госдолга в настоящее время маловероятно, потому как американский Конгресссейчас находится на каникулах. Да, и вообще, такой вариант считаетсямаловероятным – даже в американском минфине говорили, что такое развитиесобытий нанесет удар по иностранным инвесторам.Напомним, ранее стало известно, что долиинвесторов-нерезидентов в российских облигациях снизилась до 28,2%. Такойпоказатель стал минимальным за прошедший год. Ниже отметки в 30% доляиностранных держателей ОФЗ была по итогам февраля прошлого года.Об ограничениях против российского госдолга в США вновьзаговорили после призывов к более жестким антироссийским санкциям за якобыимевшее место вмешательство в выборы. Весной 2018 года стало известно, КонгрессСША готовит новый пакет антироссийских санкций. Он включает в себя запрет налюбые операции с российским госдолгом для американских граждан и юрлиц.Будут ли США раскручивать дальше антироссийские санкции,станет известно в ближайшие несколько недель. Пока же, все ранее введенные противРоссии ограничения остаются в силе, что в конце июля подтвердил американскийпрезидент Дональд Трамп.