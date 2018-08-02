Если Соединенные Штаты решат усилить санкционное давление на Россию и используют худший из возможных сценариев, рубль может обрушиться сразу на 15%. Речь идет о введении запрета на покупку российских облигаций федерального займа инвесторам-нерезидентам. Таким образом, прогнозируют аналитики Citi, курс доллара по отношению к российской валюты может достигнуть 73 рублей.
Если Соединенные Штаты решат усилить санкционное давление на Россию и используют худший из возможных сценариев, рубль может обрушиться сразу на 15%. Речь идет о введении запрета на покупку российских облигаций федерального займа инвесторам-нерезидентам. Таким образом, прогнозируют аналитики Citi, курс доллара по отношению к российской валюты может достигнуть 73 рублей.
Эксперты банка не исключают, что Вашингтон может ввести запрет
для иностранцев на покупку ОФЗ. Это, по мнению аналитиков, приведет к тому, что
доходность десятилетних бумаг повысится с 7,76% до 8,61% до конца текущего
года. А к концу 2019-го – до 11,9%. Если же возможная волна санкций
распространится лишь на новую эмиссию бондов, то рубль станет слабее примерно
на 5%.
"Хотя пока что какие-либо санкции конгресса США не кажутся
вероятными из-за летнего перерыва, риски, что такие ограничения будут введены
позднее, остаются, – приводит Bloomberg цитату из отчета аналитоков Citigroup. – Дополнительный
отток капитала, вызванный этим событием, может в конечном счете и ослабить
рубль".
Впрочем, по мнению аналитиков, введение санкций в отношении
российского госдолга в настоящее время маловероятно, потому как американский Конгресс
сейчас находится на каникулах. Да, и вообще, такой вариант считается
маловероятным – даже в американском минфине говорили, что такое развитие
событий нанесет удар по иностранным инвесторам.
Напомним, ранее стало известно, что доли
инвесторов-нерезидентов в российских облигациях снизилась до 28,2%. Такой
показатель стал минимальным за прошедший год. Ниже отметки в 30% доля
иностранных держателей ОФЗ была по итогам февраля прошлого года.
Об ограничениях против российского госдолга в США вновь
заговорили после призывов к более жестким антироссийским санкциям за якобы
имевшее место вмешательство в выборы. Весной 2018 года стало известно, Конгресс
США готовит новый пакет антироссийских санкций. Он включает в себя запрет на
любые операции с российским госдолгом для американских граждан и юрлиц.
Будут ли США раскручивать дальше антироссийские санкции,
станет известно в ближайшие несколько недель. Пока же, все ранее введенные против
России ограничения остаются в силе, что в конце июля подтвердил американский
президент Дональд Трамп.