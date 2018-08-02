Станислав Садальский высказал уверенность, что Мария Максакова потеряла индивидуальность из-за пластических операций. А подписчики актера и вовсе не узнали оперную диву.

Станислав Садальский высказал уверенность, что Мария Максакова потеряла индивидуальность из-за пластических операций. А подписчики актера и вовсе не узнали оперную диву.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Станислав Садальский опубликовал коллаж, на которой запечатлена Мария Максакова в разный отрезок времени. На верхней части – та певица, которую мы все сейчас знаем, а на нижней – артистка много лет назад, задолго до той скандальной популярности, которая, как ореол, ее окружает."Изменяя себя внешне, изменяешь свою судьбу – это истина, проверенная веками. Вопрос – зачем бежать от себя? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – задал риторический вопрос Садальский.Далее актер прокомментировал коллаж. "Была Мария, похожая на маму и папу – тонкая, субтильная, с европейскими чертами лица и изящной внешностью бабушки-аристократки по отцовской линии. Стала Марфой, похожей на многих, хотя, бесспорно, тоже красавицей. Мне нравится прежняя Маша, а вам?" – обратился к пользователям Сети актер.Подписчики высказали свое мнение. Кто-то согласился с Садальским, кто-то – нет, а кто-то и вовсе не узнал Максакову. "Самый симпатичный, если честно, отец Марии. Извините", "Да куда ж с таким носом-крючком-то было идти? только к хирургу... губы верхней не было, т.к так клюв крючком аж в рот стремился...", "кто это? что за маша?", "Лишь бы Ангел-хранитель узнал", "Еперный бабай!!! Это ж надо так перешить мурзика))))", "Не узнать", – высказались комментаторы.Многие раскритиковали самого Садальского, мол, почему он осуждает Марию, когда ее мать Людмила Максакова, по их убеждению, тоже обращалась к пластическому хирургу. "Ну что же вы только про Марию, у нее пример перед глазами – мама, деланная переделанная, уже если не озвучить что это известная артистка, так и не узнать. Смешно выглядят дамы с телом старушек и лицом молодушек. Стареть надо достойно и не стесняться своих лет", "А Людмила не меняет внешность? Если рассуждать как Вы, то она тогда много раз изменила свою судьбу!?", "